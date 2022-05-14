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صنعاء - ميسرا اسماعيل - فوائد لن تتوقعها لمشروب القرنفل علي الريق، يعتبر القرنفل من الأعشاب الطبيعية التي تحتوي على العديد من العناصر والمركبات الهامة المفيدة لصحة الجسم كما يتم استخدامه في تجهيز العديد من الأكلات ووصفات الحلويات، بالإضافة إلى أنه يتم استخدامه على الشاي بجانب أنه يحتوي على العديد من العناصر الهامة مثل الكالسيوم والحديد والفسفور والمغنيسيوم وبعض الفيتامينات و الألياف الطبيعية المفيدة لصحة الجسم لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على فوائد تناول القرنفل على الريق.

يعمل القرنفل على تقوية الذاكرة بجانب أنه يقوم بتعزيز صحة الدماغ، ويساعد على التخلص من البكتيريا والجراثيم التي تنتقل لجسم الإنسان من خلال الأطعمة.

يساعد القرنفل على تقليل آلام الأسنان واللثة وتهدئتها يمكن وضع مكان الألم قليل من زيت القرنفل أو الغرغرة بغلي القرنفل.

يستخدم أيضا في علاج مرض السكري واعتلال الأوعية الدموية ويقي الإنسان من الإصابة بالسرطان بفضل المركبات الموجودة فيه ويتم استخدامه كمضاد للاكتئاب.

يعمل أيضا القرنفل على تقليل آلام الدورة الشهرية التي تصيب الكثير من النساء ويقلل التشنجات، بالإضافة إلى أنه يحد من النزيف الذي يحدث خلال هذه الفترة. يعمل على تقليل الآم المفاصل استخدامه في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي.

يستخدم أيضا في القضاء على حب الشباب الذي يظهر على الوجه لأنه يعمل على قتل البكتيريا وينظف البشرة حيث يتم خلط الثلاث قطرات من زيت القرنفل مع ملعقتين من العسل ووضعه على الأماكن الموجود فيها حب الشباب. يعمل أيضا على تقليل التهابات الجهاز التنفسي ويحافظ على الرئة من التلوث.

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لا حاجة للمنشطات بعد اليوم .. مشروب القرنفل على الريق يمنحك قوة خارقة وهذه طريقة التحضير السليمة

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