نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر استعدادات كبرى .. هذا ما سيحدث لأول مرة منذ سنوات في العاصمة اليمنية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تجري الاستعدادات على قدم وساق للاحتفال بعيد الوحدة اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن لاول مرة منذ سنوات.

وقالت مصادر:تجري الاستعدادات لتنظيم حفل بمناسبة عيد الوحدة اليمنية في عدن لاول مرة منذ سنوات.

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واضافت:الانتقالي معترض على الاحتفال حيث ان هناك نقاشات دارت مع الرئيس العليمي وخرجت بعدة مقترحات اهمها ان كان لابد من الاحتفال لابد ان يكون داخل قاعة مغلقة وليس في ميدان عام.

واختتمت:وايضا تقدم الانتقالي بالغاء الفعالية وتقديم عذر ان البلاد بحالة حرم ولاتتوفر ميزانية للحفل او ان هناك اولويات اخرى مقابل ان لايصرح الانتقالي بانه منع اقامة الفعالية وبحسب المصادر فان المقترح الاخير نال رضاء الطرفين بحالة تقرر الغاء الفعالية.