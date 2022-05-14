نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر احذر.. أضرار خطيرة لشرب العسل مع الماء الساخن على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - العسل مع الماء الساخن.وهو المشروب الذي يعتبره البعض أكثر مشروب يساعد على إزالة السموم من الجسم. فقد يكون له أيضاً عدد من المخاطر أيضاً ومن بين تلك المخاطر:



-انخفاض ضغط الدم:

إن الإفراط في تناول العسل قد يؤدي لانخفاض ضغط الدم بشكل كبير. وهذا التأثير قد يكون مفيداً لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. لكنه قد يكون ضاراً. إذا كان الشخص الذي يتناوله يعاني من انخفاض الضغط.

-كثرة التبول:

عند إضافة الليمون إلى مشروب الماء. والعسل. وتناوله بشكل يومي. فإنه يؤدي لكثرة التبول. وهذا الأمر قد يسبب الضيق لدى البعض.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

وداعًا للصلع.. وصفة طبيعية تعالج الصلع وفراغات الشعر نهائيًا.. ضعها في هذا المكان من جسمك وستنبهر بالنتيجة ..!

مصر.. شاهد: سائق التوكتوك الذي سرق الملايين يخرج عن صمته: المستريح الكبير طلب مني 45 مليون جنيه عشان يرجعهم 60 مليار

احذر.. أضرار خطيرة لشرب العسل مع الماء الساخن

مشروب يمكن أن يسبب سبعة أنواع من السرطان بشكل مروع .. تعرف عليه الآن

أقوى وأسرع رجيم لتخسيس وإنقاص الوزن 4 كيلو في 5 أيام هينسف الكرش المدلدل والأجناب والأرداف نهائيا

أول تعليق من الأمير محمد بن سلمان على انتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيسًا للإمارات

هل تشغيل التكييف لفترة طويلة دون إطفاءه يضره؟.. شاهد: مختص يُجيب.. ويكشف سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء

عاجل : انتخاب محمد بن زايد رئيساً لدولة الإمارات وحاكم دبي محمد بن راشد يعلق

ماذا يحدث عند وضع ملعقة زيت الزيتون وأخرى من زيت القرنفل على صدر المرأة كل ليلة قبل النوم؟ معجزة تبحث عنها جميع النساء!





الملك سلمان يصدر توجيهًا عاجلًا بعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات



-يؤثر على صحة الفم والأسنان:

إن الاستهلاك المفرط للعسل سواء العسل الخام. أو المضاف للماء أو المشروبات يمكن أن يسبب حدوث مشاكل الفم والأسنان. لأن العسل مادة لزجة يمكن أن تلتصق بالأسنان. وتسبب حدوث تسوس الأسنان.

-تقلصات المعدة:

قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية ضد مكونات العسل وهم لا يعرفون ذلك. ولذلك فإن شرب الماء بالعسل يسبب لهم تقلصات في المعدة.