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وداعًا للصلع.. وصفة طبيعية تعالج الصلع وفراغات الشعر نهائيًا.. ضعها في هذا المكان من جسمك وستنبهر بالنتيجة ..!

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ناك اشخاص يعانون من الصلع و فراغات الشعر, سنريك افضل وصفة رائعة وفعالة لعلاج هذه المشكلة الذي يعاني منها الكثير من الناس.

فوائدها:

-تعيد إحياء بصيلات وإنبات الشعر

-التوقف عن تساقط الشعر

-تعيد إنبات الفراغات

-تقوية خصلات الشعر

المكونات:

بذور البصل

زيت الزيتون {ويمكنكم إستبدال زيت الزيتون بزيت جوز الهند}

الطريقة :

نقوم بتسخين بذور البصل على النار لمدة ثلاث دقائق

بعد مرور الثلاث الدقائق نقوم بإزالتها من النار وإخراجها من الصاج.

بعدما تكون باردة نقوم بطحنها بمطحنة كهربائية لكي تصبح بودرة لينه أو يمكنكم صحنها بالدق

بعد طحنها نقوم بتفريغها الى صحن آخر

نأخذ زيت الزيتون بمقدار ملعقتين,ونأخذ ملعقة واحدة من بذور البصل ,نخلط جيدا ,ثم نأخذ بضع من قطرات عصير الليمون ونخلط.

وهكذا يكون خليط بذور البصل جاهز.

طريقة الاستعمال:

نقوم بأخذ مؤخرة بصلة واحدة

نقوم بأخذ بصلة واحدة ونقطعها من تحت قطعة دائرية ونأخذ القطعة التي قطعناها من البصلة

نقوم بأخذ فوطة تكون ساخنة بعد وضعها في ماء ساخن وعصرها جيدا من الماء ,ثم توضع هذه الفوطة في الرأس عدة مرات لكي تتفتح كل مسامات الرأس

بعد ذلك ناخذ قطعة البصلة بعد نزعها من البصله ونغمرها في هذه الخلطة ,ثم نقوم بتمريرها بالفرك على فروة الرأس ونقوم بحركات دائرية في كامل الفراغات وعلى الفروة وكامل الرأس

وكلما فرغت مؤخرة البصلة نقوم بغمرها مرة اخرى ثم تفركونها...وهكذا.

نقوم بالتدليك لمدة خمس دقائق بعد ذلك نقوم بلف بلاستيك غذائي عللى الرأس بكامله وتتركون الوصفة لمدة ساعتين,بعد ذلك نقوم بغسلها بالماء الدافئ والشامبو

يجب ان تدواموا على هذه الوصفة من مره الى مرتين بالاسبوع وسوف تظهر النتائح من الاسبوع الاول

سوف تحس بإيقاف التساقط ثم سوف يبدأ الشعر الخفيف بالظهور

ثم في المرحلة التالية سيبدأ الشعر بالتكثيف وكذلك يصبح اقوى واقوى وصفة جدا رائعة

داوموا عليها فهي عبارة عن علاج رائع جدا.