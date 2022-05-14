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صنعاء - ميسرا اسماعيل - من منا لا يريد أن يكون جسمه رشيق وكأنه منحوت بدون تراكم أي دهون في الكرش أو الأرداف، وهذا يأتي من خلال اتباع نظام صحي متكامل ويحتوي على العديد من العناصر القيم الغذائية المفيدة التي تعطي للجسم جميع الاساسيات الضرورية التي نحتاجها من فيتامينات وعناصر غذائية فعالة تعطي الجسم مناعة كبيرة وقوة، كل هذا سوف يرفع معدل الحرق داخل الجسم ويقضي على الدهون الزائدة المتراكمة به في الداخل وكل هذا يحدث بدون ممارسة تمارين رياضية أو تناول أي أدوية كيميائية ضارة تؤثر على حياة الشخص لهذا سوف نقدم لكم نظام صحي فعالة ينقص الوزن خلال 5 أيام بسيطة بدون أي مجهود.

ما هو النظام الغذائي الجيد لتخسيس الجسم 4 كيلو في 5 أيام؟

اليوم الاول

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أقوى وأسرع رجيم لتخسيس وإنقاص الوزن 4 كيلو في 5 أيام هينسف الكرش المدلدل والأجناب والأرداف نهائيا

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– تكون وجبة الإفطار عبارة عن فول بدون زيت مع ربع رغيف وخياره.

– وجبة الغداء عبارة عن 250 جم من اللحم وسلطة وربع رغيف.

– وجبة العشاء تحتوي على 50 جم جبنة قريش ربع رغيف ثمرة تفاح أخضر.



اليوم الثاني

– وجبة الافطار فول بدون زيت وربع رغيف وخياره.

– وجبة الغداء تضم تونة وسلطة.

– وجبة العشاء تحتوي على ربع رغيف و50 جم جبن قريش.

اليوم الثالث

– وجبة الإفطار عبارة عن طبق فول بدون اضافة زيت وربع رغيف وخياره.

– وجبة الغداء مكونة من ربع دجاجه سلطه ربع رغيف.

– العشاء يتكون من 2 بيضة وربع رغيف.



اليوم الرابع

– وجبة الإفطار فول من غير زيت وربع رغيف وخيارة.

– وجبة الغداء سمكة مشوية وطبق سلطة وربع رغيف.

– وجبة العشاء تتكون من 2 ثمرة برتقال وثمرة تفاح.



اليوم الخامس

– وجبة الإفطار مكونة من طبق فول بدون زيت وربع رغيف وخياره.

– وجبة الغداء عبارة عن طبق خضار سوتيه وربع فرحه وسلطة.