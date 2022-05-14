نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هل تشغيل التكييف لفترة طويلة دون إطفاءه يضره؟.. شاهد: مختص يُجيب.. ويكشف سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - قال المهندس عبد الإله الجريوي، المختص في الكهرباء، إن تشغيل التكييف دون إطفائه لفترة طويلة لا يضره.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

هل تشغيل التكييف لفترة طويلة دون إطفاءه يضره؟.. شاهد: مختص يُجيب.. ويكشف سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء

عاجل : انتخاب محمد بن زايد رئيساً لدولة الإمارات وحاكم دبي محمد بن راشد يعلق

ماذا يحدث عند وضع ملعقة زيت الزيتون وأخرى من زيت القرنفل على صدر المرأة كل ليلة قبل النوم؟ معجزة تبحث عنها جميع النساء!





الملك سلمان يصدر توجيهًا عاجلًا بعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات



وأضاف الجريوي، خلال استضافته ببرنامج "120"، عبر قناة الإخبارية: "يتم معاملة المكيف معاملة الثلاجة، فهل بعد شهرين أو ثلاثة يتم إغلاقها وفتحها مرة ثانية، أكيد لا".



وتابع: "إذا احتجته أشغله، وإذا لم نحتاج إليه نطفئه ونوفر الكهرباء، وممكن أشغله 6 شهور متواصلة، فلا يوجد مشكلة ولا يضر الجهاز"



وأكمل: "يتم اختيار المكيف بناء على عوامل خارجية وعوامل المساحة، فمثلًا المنطقة الشرقية والغربية لا يتناسب معها التكييف الصحراوي وهو مناسب للمنطقة الوسطى أكثر".



وواصل المختص في الكهرباء: "أما الأماكن المغلقة مثل المولات وقاعات الأفراح، يتناسب معها التكييف المركزي".



وأشار إلى أن التكييف من أكثر الأجهزة التي تزيد فاتورة الكهرباء، مضيفًا: "كلما زادت درجة الحرارة الخارجية، قلت كفاءة وأداء المكيف، وبالتالي يسحب كهرباء أكثر".