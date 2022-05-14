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صنعاء - ميسرا اسماعيل - شهدت جنازة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد أمرا غريبا وملفتا أثار حيرة النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد أعرب نشطاء ومغردون على موقع تويتر عن استغرابهم من الصور التي نشرتها وسائل إعلام إماراتية رسمية لجنازة الشيخ خليفة، والتي أكدت أنّ الجنازة والصلاة أقيمت عليه بعد المغرب، بينما الصور التي نشرت تظهر في النهار.

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موقف غريب لوحظ في جنازة رئيس الامارات الراحل وأثار حيرة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي (شاهد الفيديو)



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كما تساءل ناشطون عن سر غياب حكام باقي الإمارات، ورؤساء الدول عن مراسم الجنازة والدفن لرئيس دولة خليجية لها مكانتها الإقليمية.

وفي هذا السياق، قال المعارض الإماراتي عبدالله الطويل، في تغريدة “الصلاة بعد المغرب والدفن بعد المغرب والصور نهارية! . هل هي تقنية جديدة لتحويل الليل لنهار؟”.

وأضاف: “مراسم التشييع والصلاة والدفن لم ترتقي بمكانة رئيس دولة، وكأن الأمر مقصود لإخفائه عن الشعب وهو ميت كما أخفوه في حياته اهانة ما بعدها اهانة “.

من جانبه، قال المغرد القطري الشهير “بوغانم” إنّ معلومه غريبه تفيد بإن الصلاة على جثمان الشيخ خليفه بن زايد كانت من عدة ايام وليس اليوم؛ وهذا سبب عدم حضور حكام الامارات للصلاة عليه”، مضيفا “والصور التي تم نشرها اليوم تم تصويرها اثناء دفنه واليوم تم اعلان خبر وفاته”.

وتساءل بوغانم “هل حكام الامارات 6 حضروا للصلاة على الشيخ خليفه بن زايد ام لم يحضروا ..؟؟ وهل هناك من يستطيع تزويدي بالصور إن أمكن”.

ودعا من يشكك في معلوماته أن يرسل له صور حكام الامارات 6 وهم يصلون عليه صلاة الجنازة” مضيفا “بعدين غريبة أنتوا قلتوا بتصلون عليه عقب صلاة المغرب والدفن مبين نهار”.

من جانبه قال المعارض الإماراتي حمد الشامسي “الشيخ خليفة هو رئيس الدولة ويستحق أن تكون جنازته مهيبة بحضور الوفود الخارجية وحكام وشعب الإمارات”.

وأوضح الملاحظة من الصور التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية في النهار مع أن الدفن كان ليلاً”.

ورأى المعارض الإماراتي أنّ “الاكتفاء بصور كهذه على انها من دفن الشيخ خليفة بن زايد فيها إهانة لنا جميعا”.

وكانت وكالة أنباء الإمارات قالت إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي، والشيوخ أدوا صلاة الجنازة على رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية الجمعة.

ونشرت الوكالة فيديو لتشييع الجنازة وقالت شيع محمد بن زايد والشيوخ جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير ووري في مقبرة البطين في أبوظبي.

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