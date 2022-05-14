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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلن المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات انتخاب ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد رئيسا جديدا للبلاد، خلفا لأخيه غير الشقيق الشيخ خليفة بن زايد، الذي وافته المنية الجمعة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات، “وام” إن انتخاب محمد بن زايد جاء بعد اجتماع في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم.

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الاعلان رسميا عن انتخاب رئيس جديد لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للشيخ الراحل خليفة بن زايد



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وبحسب الوكالة حضر الاجتماع شيوخ الإمارات، وهم: حاكم الشارقة سلطان القاسمي، وحاكم عجمان حميد النعيمي، وحاكم الفجيرة حمد الشرقي، وحاكم أم القيوين سعود المعلا، وحاكم رأس الخيمة سعود بن صقر القاسمي.

ومن جانبها قالت وزارة شؤون الرئاسة إن انتخاب الشيخ محمد خلفاً للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، جاء بموجب المادة 51 من الدستور.

حاكم دبي يعلق

وفي أول تعليق من الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات قال إن تولي محمد بن زايد الرئاسة يمثل حقبة تاريخية جديدة، مضيفاً أن الإمارات ستبدأ مرحلة جديدة مع قائد عرفه شعبه منذ سنين طويلة.

وأكد حاكم دبي أن “محمد بن زايد هو ظل زايد وامتداده فينا.. ومؤسس مئوية دولتنا.. وحامي حمى اتحادنا.. نبارك له، ونبايعه، ويبايعه شعبنا.. وتنقاد له البلاد كلها” بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وكانت وزارة شؤون الرئاسة أعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على الشيخ خليفة بن زايد مدة 40 يوماً اعتباراً من أمس الجمعة.