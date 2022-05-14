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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلن الملاكم البريطاني، أمير خان، بطل العالم السابق في وزن خفيف المتوسط، اليوم الجمعة، اعتزاله لعبة "الفن النبيل" بعد مسيرة حافلة استمرت على مدار 27 عاما.

ونشر أمير خان "تغريدة" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "حان وقت التوقف".



وأضاف: "أشعر أنني محظوظ بهذه المسيرة الحافلة التي استمرت على مدار 27 عاما".

وكان أمير خان (35 عاما) الذي تحول إلى عالم الاحتراف في عام 2005، قد توج بالميدالية الأولمبية الفضية لوزن الخفيف في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "أثينا 2004" عندما كان عمره 17 عاما.

وانتزع لقب رابطة الملاكمة العالمية لوزن خفيف الوسط من الأوكراني أندريه كوتيلنيك في عام 2009، إضافة إلى فوزه بحزام اتحاد الملاكمة العالمي عام 2011 عقب فوزه على الأمريكي زاب جوداه.

حقق أمير خان 34 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، في 40 نزالا، مقابل تعادلين وأربع هزائم، آخرها أمام مواطنه كيل بروك يوم 19 فبراير الماضي.



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قرار صادم لأمير الملاكمة البريطاني بعد مسيرة حافلة استمرت 27 عاماً



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