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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تؤكد الدراسات أن دمج الألياف والبروتين والحد من استهلاك الدهون غير المشبعة والسكر المضاف، وممارسة الرياضة من شأنه تخفيف الوزن وإزالة الشحوم.

وتعتبر أخصائية التغذية كورتني دانجيلو أن أفضل الخضروات للمساعدة في فقدان الوزن وتقليص دهون البطن هي السبانخ.

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تعرف على أفضل وأرخص مادة غذائية تساعد في إزالة الدهون وتخفيف الوزن بشكل مذهل



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وتقول دانجيلو :"السبانخ مليئة بالعناصر الغذائية، مما يجعلها مغذية جدا وصحية لجسمك، إنه غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وكلها مرتبطة بتقليص دهون البطن."

ووفقا لدانجيلو، فإن أحد الأشياء التي تجعل السبانخ من أفضل الخضروات لفقدان الوزن والحفاظ على الصحة هو محتواها العالي من الألياف.

وتضيف دانجيلو: "السبانخ نبات منخفض السعرات الحرارية، ولكنه يحتوي أيضا على نسبة عالية جدا من الألياف، يساعدك تناول الألياف على الشعور بالشبع ويمنع الإفراط في تناول الطعام، كما تساعد الألياف أيضا على هضم الطعام وامتصاصه، مما يساعد في الحفاظ على عملية التمثيل الغذائي لديك تحت السيطرة".

وتشير الأبحاث إلى احتواء السبانخ على نسبة عالية من البروتين، ويوصي البعض بتناوله مطبوخا حيث أن كوبا واحدا من السبانخ المطبوخة يساوي حوالي 5 جرامات من البروتين.