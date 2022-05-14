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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز توجيهًا عاجلًا بشأن الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات الراحل، فيما أعلنت الهيئة العامة للترفيه تعليق جميع حفلاتها كافة بدءًا من اليوم حتى ،يوم الاثنين المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الملك سلمان أمر بإقامة صلاة الميت الغائب على الشيخ خليفة بن زايد بعد صلاة العشاء اليوم الجمعة، بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

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الملك سلمان يصدر توجيهًا عاجلًا بعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات



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وذكر بيان من الديوان الملكي السعودي أن “الملك سلمان وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، تلقيا ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته”.

وأضاف البيان أن الملك سلمان وولي عهده “أعربا عن بالغ التعزية والمواساة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وعائلة آل نهيان الكريمة والشعب الإماراتي، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة قائد قدم الكثير لشعبه وأمته والعالم”.

ومن جانبها قال الهيئة العامة للترفيه في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “بناء على التوجيه الكريم تعلن الهيئة العامة للترفيه تعليق الحفلات والعروض الترفيهية كافة بدءًا من هذا اليوم إلى، يوم الاثنين، في جميع مناطق السعودية نظرًا لوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة -رحمه الله-“.

وكانت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية قد أعلنت، في وقت سابق الجمعة، وفاة الشيخ خليفة، كما أعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يومًا، اعتبارًا من الجمعة.

كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارًا من السبت على أن يستأنف الدوام الرسمي، الثلاثاء المقبل.