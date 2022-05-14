نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شجار كلامي بين تاجرين ينتهي بمقتل أحدهما برصاصة في الرأس من سلاح الآخر.. والسبب تافه ! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أقدم أحد مالكي المحلات التجارية في سوق طورالباحة محافظة لحج، الجمعة، على قتل مالك محل تجاري مجاوراً له. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: شجار كلامي بين تاجرين ينتهي بمقتل أحدهما برصاصة في الرأس من سلاح الآخر.. والسبب تافه !

10 فوائد سحرية للكمون تساعد في القضاء على العديد من الأمراض المعدية والمزمنة

وداعاً لطبيب الأسنان.. طريقة سحرية لتبييض الأسنان وتنظيفها من الجير والاصفرار في المنزل خلال لحظات

نبات عشبي شهير يكنس السموم من الجسم ويضبط نسبة السكر في الدم خلال دقائق.. تعرف عليه

لمن تجاوز الـ40 من عمره.. حافظ على نفسك من هشاشة العظام بهذه المشروبات

طالبة جامعية تتعرض للضرب والموت حرقا على أيدي زملائها

تحذير طبي.. التبول المؤلم مؤشر خطير جدا ينذرك بوجود خلل في وظائف الكلى والأمراض التناسلية



فيديو لحريق في السعودية.. نار اشتعلت في الظهران مول

عريس يستعد لاتمام مراسم زفافه.. وقبل أن تكتمل الفرحة قامت فتاة جريئة بفضحه بين المعازيم فحدثت الكارثة

تعرف على أقوى مشروب لزيادة التركيز وتقوية الذاكرة وحل مشكلة النسيان للكبار والصغار

ظهور هذه العلامة في الصباح يشير إلى انخفاض شديد بمتسويات فيتامين B12 المهم لجسمك.. احذر الاستهانة بها

على طريقة أفلام هوليوود .. شاب يخطف شقيقته في الإمارات بسبب خلافات مالية بينهما (التفاصيل)

وذكر شهود عيان لـ "لموقع بوست" أن أحد مالكي محلات الاقمشة في سوق طورالباحة أطلق النار على صاحب محل مكتبة ومواد قرطاسية بعد مشادات كلامية بينهما. وأضافوا أن الطلقات النارية أصابت مالك المكتبة ويدعى محمد مختار الاثوري في الرأس، مما تسبب بمقتله على الفور أمام محله . وأشار الشهود أن الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة بعد ارتكاب الجريمة، فيما ساد حالة من التذمر بين أوساط مرتادي السوق لعدم منع حمل السلاح والتجوال به داخل السوق من قبل الجهات الأمنية بمديرية طورالباحة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شجار كلامي بين تاجرين ينتهي بمقتل أحدهما برصاصة في الرأس من سلاح الآخر.. والسبب تافه ! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بويمن الاخبارية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.