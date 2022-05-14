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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يدخل الكمون في العديد من الخلطات التي تستعمل في طهي المأكولات خصوصاً الآسيوية والمكسيكية والهندية والأفريقية. وبغض النظر عن استخدام الكمون في الطهي، فقد استعمل طبياً للمساعدة على الهضم، وكبح السعال، ولجم الألم، وفي تونس مثلا يستعين به الناس من أجل مكافحة العدوى وخفض ضغط الدم، وحديثاً تزايد الاهتمام بالكمون بناء على عدد من البحوث التي كشفت بعضاً من فوائده الشهيرة. فوائد الكمون يحتوي الكمون على عناصر غذائية مهمة تساعد على الهضم، وتحسن من عمل الجهاز المناعي، وتعالج اضطرابات الجلد، وفقر الدم، والدمامل، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي، فتعالوا نقوم بجولة استعراضية على فوائده:

1- الكمون قد يساعد على تنظيم عملية الهضم يحتوي الكمون على مكونات تساعد على الهضم وتخفف من المشاكل الطارئة التي تتعرض لها المعدة والأمعاء الدقيقة والقولون، ويساعد الكمون على طرد الغازات خصوصاً لدى الأطفال الرضع، ويستفاد من الكمون في علاج عسر الهضم والغثيان أثناء الحمل. كما يخفف الكمون من أوجاع المعدة ومن حدة الإسهال الحاد، ومن أعراض متلازمة القولون العصبي، وفيما يتعلق بهذه الأخيرة فقد أفادت دراسة نشرها باحثون من إيران وتم نشرها في مجلة الشرق الأوسط للأمراض الهضمية، أن الكمون فعال للغاية في تحسين أعراض تلك المتلازمة مثل الغثيان والمغص والغازات البطنية، وحتى رائحة الكمون ذاتها تفيد جهاز الهضم لأن زيت الكمون الطيار يضم مركبا عضويا أساسيا يدعى كومينالدهايد، ينشط الغدد اللعابية في الفم مما يسهل من عملية الهضم، وأيضاً يوجد في الكمون مركب التيمول الذي يحض على طرح المفرزات الصفراوية والأنزيمات المسؤولة عن الهضم الكامل في المعدة والأمعاء.

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10 فوائد سحرية للكمون تساعد في القضاء على العديد من الأمراض المعدية والمزمنة



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2- الكمون قد يعزز وظيفة الجهاز المناعي يحتوي الكمون على حزمة من العناصر الغذائية التي تساهم في شكل أو بآخر في دعم حصانة الجسم، ومن بين هذه العناصر نذكر فيتامين سي، وفيتامين أ، والحديد، ومضادات الأكسدة وغيرها، فهذه كلها تعمل منفردة أو مجتمعة على دعم المنظومة المناعية لمواجهة الأمراض التي تجلب الشر للجسم، فعلى سبيل المثال لا الحصر، يحفز فيتامين سي من وظيفة كريات الدم البيضاء، ويساعد على تحييد الجذور الكيميائية الحرة التي تؤدي إلى العديد من الأمراض. ​

3- الكمون قد يساعد في علاج الربو والتهاب الشعب الهوائية يحتوي الكمون على مزيج مثالي يتألف من مادة الكافيين (عامل محفز)، والزيوت العطرية (مطهرات)، ما يجعله يصيب هدفين في آن معا، إذ يعمل المزيج كمضاد للاحتقان ومقشع، ما يعني أنه يخفف من الاضطرابات الملازمة لداء الربو والتهابات المجاري التنفسية، كما يساعد المزيج على تسهيل طرد البلغم والمفرزات المخاطية من الجهاز التنفسي عن طريق العطس والسعال والبصق.

​ 4- الكمون قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري كشفت دراسة نشرت في مجلة البحوث الدوائية أن بذور الكمون قد تساعد في الوقاية من الداء السكري، وأجريت الدراسة على مجموعة من الفئران المصابة بمرض السكري، وأعطيت جرعة من بذور الكمون يومياً لمدة ستة أسابيع، وبعد متابعة تلك الفئران عن كثب تبين أن مستوى سكر الغلوكوز عندها هبط بشكل ملحوظ، أما عند البشر، فقد أوضحت دراسة موثقة شملت عدداً من البالغين المصابين بالسكري النوع الثاني تم توزيعهم إلى 3 مجموعات، أعطيت المجموعة الأولى زيت الكمون بجرعة 100 ملغ يومياً، أما الثانية فتلقى أفرادها جرعة يومية قدرها 50 ملغ يومياً، أما الثالثة فأعطيت دواء وهمياً، وبعد مرور 8 أسابيع على هذا المنوال بينت فحوصات الدم أن الأشخاص الذين أخذوا زيت الكمون كانت مستويات السكر وهرمون الأنسولين والهيموغلوبين الغلوكوزي في الدم منخفضة بالمقارنة مع المجموعة الشاهدة التي تناولت الدواء الوهمي.

5- فوائد الكمون للرجيم (فقد الوزن – التخسيس) تفيد الدراسات الحديثة أن الكمون قد يكون نافعاً في خفض الوزن، ففي دراسة شملت مجموعة من البالغين الذين يعانون من الزيادة في الوزن قسم هؤلاء إلى مجموعتين، الأولى أعطيت دواء الكمون، أما الثانية فأخذت دواء وهمياً، وبعد مضي 8 أسابيع وجد الباحثون أن أعضاء مجموعة دواء الكمون سجلوا انخفاضات ملحوظة في الوزن. وفي دراسة أخرى موثوقة المصدر أجريت على نساء بدينات تناولن يومياً 3 غرامات من مسحوق الكمون مع اللبن، وبعد مرور ثلاثة أشهر أتت النتائج واعدة إذ انخفض الوزن وقل محيط الخصر وهبطت مستويات الكوليسترول الضار والشحوم الثلاثية، وارتفع مستوى الكوليسترول الجيد.

6- الكمون قد يساعد في محاربة التوتر قد يلعب الكمون دوراً في مساعدة الجسم على معالجة التوتر، ففي دراسة أجريت على الفئران تناولت مستخلصاً من الكمون قبل القيام بنشاط مرهق وجد البحاثة أن آثار التوتر على أجسامها كانت أقل بشكل ملحوظ مما عليه الحال عندما لا تأخذ الكمون، أما عن السر فيعتقد العلماء أن الكمون يعمل كمضاد أكسدة في محاربة التوتر.

7- الكمون قد يحارب نزلات البرد تساعد الزيوت الأساسية التي يحتوي عليها الكمون في مجابهة الفيروسات التي تقف وراء نزلات البرد الشائعة، وأيضاً، يساعد الكمون على منع تطور السعال نحو الأسوأ لأنه يساهم في تجفيف المخاط الزائد، وعدا هذا وذاك، فإن الكمون يقوي جهاز المناعة الذي يحول دون تأزيم الحالات الالتهابية.

​ 8- الكمون قد يحسن من الأداء المعرفي إن غنى الكمون بالحديد يساعد على زيادة تدفق الدم إلى مختلف الأعضاء بما فيها الدماغ؛ الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الأداء المعرفي، ووجدت دراسة انجزت على الفئران لمعرفة تأثير مستخلص الكمون على الذاكرة أن اللواتي أخذن المستخلص كانت الاستجابة عندهن أفضل وأسرع.

9- الكمون للحامل والمرضع يمكن للمرأة الحامل أن تتناول الكمون كتوابل أو كمشروب بشكل آمن، على أن يتم التناول باعتدال، وعند تناوله باعتدال فستتمتع الحامل بفوائده الصحية المختلفة، كما أنه مفيد للمرضع، حيث يحتوي الكمون على مادة التيمول التي تساهم في زيادة تدفق الحليب لدى النساء المرضعات.

10- الكمون قد يفيد البشرة يحمي الكمون البشرة من الالتهابات الفطرية والميكروبية نظراً لخصائصه المطهرة والمضادة للفطريات والجراثيم، ويشتهر الكمون باحتوائه على فيتامين ي الذي يحافظ على نضارة البشرة، ويحارب علامات الشيخوخة الناتجة عن التقدم في السن. * فوائد الكمون المغلي (هل الكمون المغلي مفيد للبطن؟) قد تتسائل عن فوائد الكمون المغلي، والحقيقة أن بذور الكمون مفيدة للمعدة، والكمون المغلي مفيد لأنه يساعد على التخلص من الحموضة والانتفاخ وتخفيف عسر الهضم، وتعمل بذور الكمون كمسكن للألم، وهي فعالة بشكل خاص في علاج آلام المعدة والبطن. * طريقة تحضير مغلي الكمون المكونات • 1 ملعقة صغيرة بذور كمون • 250 مل ماء شرب الخطوات • خذ وعاء وأضف إليه ملعقة صغيرة من بذور الكمون. • سخنه قليلاً على نار منخفضة لمدة 5 ثوانٍ. • صب 250 مل من ماء الشرب واتركه يغلي. • بعد الغليان، اتركه مغطى ولا تمسه لمدة 5 دقائق. • صفيه في فنجان الشاي الخاص بك واستمتع بها دافئة. • حسب ذوقك يمكنك إضافة العسل أو قليل من الملح فيه.