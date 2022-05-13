نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تنبيه هـــام : فوائد وأضرار" ما لا تعرفه عن الفستق طبيًا" ! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يتميز الفستق بأنه غني بالمعادن والفيتامينات والالياف ومضادات الأكسدة، فيمد الجسم بعناصر غذائية عالية، ويتم استخدامه فى كثير من الحلوى والبعض يعشق تناوله كنوع من أنواع التسلية، ولكن هل تعلم أن الفستق كما يحتوي على فوائد فهو يحتوي على اضرار، وهناك مرضى ممنوعين من الإكثار من تناوله؟، فى التقرير التالي نعرض لكم كورة فى العارضة اهم فوائد تناول الفستق وابرز أضراره.

فوائد تناول الفستق:

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– غني بالقيم الغذائية، حيث أنه حتى الدهون الذي يحتويه فهي دهون صحية.

– غني بمضادات الأكسدة، فهو أعلى نوع من المكسرات يحتوي على مضادات الأكسدة.

– يعمل على الحفاظ على صحة العيون، فتحمي من العمى الليلي، ويقلل من خطر الإصابة بالمياة البيضاء وتقلل من مشاكل الشبكية التي تحدث عند تقدم العمر.

– مفيد للامعاء والحماية من الامساك لأنه غني بالالياف.

– مفيد للنباتيين والرياضيين، حيث يحتوي على مصادر البروتين، وأحماض أمنية ضرورية للجسم.

– مفيد لصحة القلب، وخاصة الغير مملح، فهو يقلل من خطر الكوليسترول الضار.

– مفيد لمرضى السكري.

– الحماية من سرطان القولون.

اضرار الفستق:

– لو تم تخزينه يساعد على نمو بكتيريا تسمى السالمونيلا.

– حساسية المعدة من الفستق وهو ما يمكن أن يتسبب فى الغازات والانتفاخات.

– إرتفاع ضغط الدم “المملح”.

– غير مفضل لمرضى القولون.

– زيادة الوزن عند الأفراط فيه فعند تناول 100جرام يمد الجسم ب630 سعر حراري.

– مرضى الكلى والحصوات الكلى.