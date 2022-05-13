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صنعاء - ميسرا اسماعيل - انشغل السعوديون خلال الساعات الماضية بحريق كبير اندلع في مجمع الظهران مول شرق السعودية فجر اليوم الجمعة.

وتناقل العديد من المغردين على تويتر مقاطع مصورة، أظهرت تصاعد أعمدة الدخان الكثيفة من الموقع.

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فيديو لحريق في السعودية.. نار اشتعلت في الظهران مول



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فيما بدت الأدخنة التي انتشرت على نطاق واسع متركزة في ثلاث بوابات 10 و11 و12 من المجمع على الرغم من مباشرة فرق الدفاع المدني الحادث في محاولة لإخماد النيران.

من جهته، أوضح الدفاع المدني في بيان نشره على حسابه في تويتر، أن حريقاً وقع في العوازل السقفية للمجمع المعروف، ولم تُسجل أي إصابات حتى الآن.

يذكر أن قوانين السلامة في المملكة تحدد العديد من الإجراءات الواجب توافرها في المباني والمجمعات التجارية من أجل التصدي لأي حريق.

وقد نشر الدفاع المدني وغيره من المؤسسات المعنية بالأمر لوائح مفصلة بالشروط والمتطلبات، منها على سبيل المثال ضرورة توفير عدد من سـبل الهروب (مخارج الطوارئ) وطاقتها الاستيعابية، فضلا عن توفير ممرات لدخول سيارات الإسعاف والإطفاء وغيرها.