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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أقوي المشروبات لتقوية الذاكرة وزيادة التركيز وحل مشكلة النسيان ، يشعر الكثير بعدم القدرة على التركيز أو انخفاض القدرة على التذكر في كثير من الأحيان/ ويرجع ذلك للعديد من الأسباب التي قد تكون بسبب الضغوط أو كثرة المشاغل أو ما إلى ذلك من أسباب، ولكن لا داع للقلق فيمكن من خلال إتباع نظام غذائي سليم وتناول بعض المشروبات المقوية للذاكرة من السيطرة على تلك المشكلة وإيجاد حل لها.

أقوى المشروبات لتقوية الذاكرة وزيادة التركيز

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تعرف على أقوى مشروب لزيادة التركيز وتقوية الذاكرة وحل مشكلة النسيان للكبار والصغار



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فقد أكد العديد من الأطباء على أن تناول مشروبات مثل القهوة والشاي الأخضر مرتين في اليوم قد يساهم في الشعور بتحسن، ما لم يكن هناك أي عارض طبي لذلك، وليس ذلك فقط فاليوم سنوضح لكي أفضل مشروبا سيساعدك في تقوية الذاكرة لم له من فوائد صحية وغذائية كبيرة.

مكونات مشروب تقوية الذاكرة

موزة واحدة

7 حبات من اللوز المطحون

7 حبات من التمر

ملعقة كبيرة من الزبيب

2كوب من الحليب كامل الدسم



ملعقة صغيرة عسل نحل (مكون اختياري)

طريقة تحضير مشروب تقوية الذاكرة

قومي بتقطيع الموزة إلى حلقات متساوية الحجم، ثم قومي بوضعها بداخل وعاء الخلاط

ضيفي 7 حبات من اللوز بعد طحنهم إلى الوعي ، ثم قومي بوضع 7 حبات من التمر بدون نوى.

ضعي ملعقة كبيرة من الزبيب، ثم ضعي 2 كوب من الحليب كامل الدسم