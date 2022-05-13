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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يمكن أن ينتج عن نقص فيتامين ب 12 مجموعة من التأثيرات المقلقة على الجسم ، مما يعطل الحياة اليومية في هذه العملية. كيف تستيقظ في الصباح يمكن أن تشير إلى انخفاض مستويات B12.

من الصعب المبالغة في أهمية الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12 في نظامك الغذائي. يساعد الفيتامين في إنتاج خلايا الدم الحمراء ، والحمض النووي ، والعمل الطبيعي للجهاز العصبي. إذا لم يقنعك ذلك ، فربما تقنعك الآثار الحادة لانخفاض مستويات B12.

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ظهور هذه العلامة في الصباح يشير إلى انخفاض شديد بمتسويات فيتامين B12 المهم لجسمك.. احذر الاستهانة بها



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يمكن أن تتبع هجمة الأعراض نقص فيتامين ب 12 ، وبعضها يمكن أن يعيق قدرتك على العمل.

يحذر هولاند وباريت من أنه إذا كنت تستيقظ متعبًا ، على الرغم من حصولك على نوم جيد ليلاً ، فقد تنضب مستويات B12.

وذلك لأن نقص فيتامين ب 12 يمكن أن يسبب ضعفًا وتعبًا مستمرين.

كيف؟ يساعد فيتامين ب 12 على تكوين خلايا الدم الحمراء وتنقل خلايا الدم الحمراء الأكسجين من رئتيك إلى أنحاء الجسم.

يوضح هولاند وباريت: "الأكسجين مهم لعضلاتك وللتعافي بعد المجهود أو التمرين".

علاوة على ذلك ، يساعد فيتامين ب 12 أيضًا في استقلاب البروتين ، وهو أمر مهم لبناء العضلات.

يوضح هولاند وباريت: "هذا يعني أنه بغض النظر عن مقدار النوم الجيد الذي تحصل عليه في الليل ومقدار ما تمارسه من التمارين أثناء النهار ، ستظل تشعر بالتعب والضعف إذا لم تحصل على ما يكفي من فيتامين ب 12".

تشمل العلامات المنبهة الأخرى لنقص فيتامين ب 12 ما يلي:

ضيق التنفس شعور بالاغماء الصداع جلد شاحب دقات قلب ملحوظة (خفقان) سماع الأصوات القادمة من داخل الجسم وليس من مصدر خارجي (طنين الأذن) فقدان الشهية وفقدان الوزن.

وفقًا لـ NHS ، يجب أن ترى طبيبًا عامًا إذا كنت تعاني من أعراض نقص فيتامين ب 12.

يوضح الجسم الصحي: "يمكن تشخيص هذه الحالات غالبًا بناءً على الأعراض ونتائج فحص الدم".

من المهم بشكل مضاعف تشخيص نقص فيتامين ب 12 وعلاجه في أسرع وقت ممكن.

تحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية "على الرغم من أن العديد من الأعراض تتحسن مع العلاج ، إلا أن بعض المشكلات التي تسببها الحالة يمكن أن تكون لا رجعة فيها إذا تُركت دون علاج".

هل أنا في خطر؟ هناك نوعان من عوامل الخطر الرئيسية لنقص فيتامين ب 12 - فقر الدم الخبيث والنظام الغذائي.

فقر الدم الخبيث - السبب الرئيسي لنقص فيتامين ب 12 في المملكة المتحدة - هو حالة من أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم جهازك المناعي خلايا معدتك التي تنتج العامل الداخلي - وهو بروتين يستخدمه جسمك لامتصاص فيتامين ب 12.

يمكن أن يصاب بعض الأشخاص بنقص فيتامين ب 12 نتيجة عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12 من نظامهم الغذائي.

يتعرض النباتيون والنباتيون بشكل صارم لخطر الإصابة بنقص فيتامين ب 12 لأن فيتامين ب 12 يوجد أساسًا في اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان.