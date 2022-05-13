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بالفيديو: شاب يزعم امتلاكه سيف الخليفة علي بن أبي طالب الحقيقي ويقول إنه عُرض عليه مبلغ خيالي لبيعه ورفض

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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