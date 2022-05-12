وداعاً للحشرات.. ضعي هذا المكون الجبار في أركان المطبخ وستنهي الصراصير والناموس والنمل والحشرات الطائرة نهائيا وبدون استخدام مواد كيميائية !

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ضعي هذا المكون الجبار في أركان المطبخ وستنهي الصراصير والناموس والنمل والحشرات الطائرة نهائيا وبدون استخدام مواد كيميائية ! الحشرات التي تنتشر في المنازل من الأمور المزعجة وتؤرق ست بيت، خاصة مع دخول فصل الصيف والذي ينتشر فيه كل الباعوض والذباب وغيرها من الحشرات الطائرة، وكذلك انتشار الصراصير داخل المطبخ بصورة كبيرة، فكل هذا يسبب إزعاج للأفراد والعائلة، خاصة مع وجود أطفال صغار والخوف عليه من انتشار وانتقال عدوى أي مرض من خلال هذه الحشرات، وبعض الوصفات والمبيدات سريعة المفعول وتقضي عليهم، ولكنها لها أضرار كبيرة على الأطفال والأشخاص المصابون بحساسية في الجهاز التنفسي، لذلك سنقدم لكم بعض الوصفات والخلطات الطبيعية للقضاء على هذه الحشرات نهائيا.

ينتشر الناموس والحشرات الطائرة بصورة كبيرة في فصل الصيف، خاصة في الأماكن والمنازلالتي تتواجد في أماكن بها الكثير من الزرع، ووصفة الثوم قادرة على تخليصك منهم نهائيا، وذلك لأن الثوم له فاعلية كبيرة في القضاء عليهم .

رائحته النفاذة التي تهرب منها الحشرات والناموس. وطريقة عمل خلطة الثوم كما يلي:

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قومي بفرم 4 فصوص من الفوم وهرسها جيدا.

وبعد ذلك قومي بإضفة حوالي 2 كوب من الماء.

ونضع الخليط في زجاجة ونرجها جيدا ويترك الخليط لمدة 4 ساعات.

• يتم رش الخليط بعد ذلك على الشبابيك والأماكن التي تخرج منها الحشرات.

في حالة كانت الرائحة نفاذة وقوية جدا يمكن زيادة كمية الماء، حتى لا تنتشر الرائحة في ارجاء المنزل.