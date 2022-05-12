مشهور سناب عبدالرحمن المطيري يحقق رغبة والده ويفاجئه بالزواج من فتاة اذربيجانية (شاهد الفيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - سيدة أعمال سعودية في جدة تعرض مبلغ 5 ملايين ريال سعودي لمن يتزوج بها.. وتضع شرطا وحيداً.. ماهو ؟ ما لا تعرفه عن سبب طلاق أميرة الطويل من الأمير الوليد بن طلال .. طلب منها هذا الأمر فرفضت وطلبت الطلاق!

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