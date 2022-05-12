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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ارتفع سعر طبق البيض في الرياض ليصل إلى حوالي 20 ريالًا بحسب ما بثه مراسل قناة الإخبارية من سوق عتيقة. وقال سعود الشمري إن هناك تفاوتًا في سعر الطبق بحسب الحجم ما بين 18.5 إلى 20 ريالًا، مشيرًا إلى أن المحال الصغيرة تلقي اللوم على المناديب الذين يقومون بشراء البيض من المزارع ثم بيعها على المحال. كما أن أسعار البيض مرتفعة كذلك لدى المحال الكبرى التي تشتري البيض من المزارع مباشرة.

استياء من ارتفاع الأسعار

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سعر طبق البيض في بعض أسواق السعودية بعد الارتفاع الأخير



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وعبر العديد من الأهالي عن استيائهم من ارتفاع الأسعار حيث قال متعب العتيبي : الأسعار تحدد من الوافد وهو المندوب وهو التاجر وهو المسوق وهو الناقل نسمع بالتستر والقضاء عليه لكن في توزيع المواد الغذائية وهي أهم سلعة في وطننا لم نشاهد القضاء على التلاعب بالأسعار. وقال أحد المواطنين :” كل شيء صار يرتفع .. ما فيه إلا حل واحد نرجع نربي الدجاج في البيوت مثل أول “.

المصدر: صحيفة المواطن