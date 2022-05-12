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صنعاء - ميسرا اسماعيل - في مشهد أشبه بفيلم هوليوودي، نجح راكب في قيادة طائرة كان على متنها في الولايات المتحدة الأمريكية والهبوط بها بسلام بعد أن تعرض قائد الطائرة للإغماء.

وفي التفاصيل، تواصل راكب طائرة خاصة من طراز Cessna Caravan مع مراقبي الحركة الجوية في مطار بالم بيتش الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية قائلا “إنه يعاني من وضع خطير كابتن الطائرة لايكاد يقوى على حمل نفسه لقد فقد وعيه “.

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في مشهد يحبس الأنفاس .. أحد الركاب ينقذ طائرة مدنية من كارثة محققة بعد إصابة قائدها بالإغماء (شاهد الفيديو)



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وسمع الراكب وهو يقول عبر الراديو من ارتفاع حوالي 9000 قدم (2750 مترا) في الهواء “طائرتي أصبحت غير متماسكة. ليس لدي أي فكرة عن كيفية التحليق بالطائرة”.

وعندما سُئل عن حاله وكيف الوضع في الطائرة، أجاب “ليس لدي فكرة عن كيفية ايقاف الطائرة، لا أعرف كيف أتصرف ولا يمكنني حتى تشغيل شاشة الملاحة التي عليها كل المعلومات”.

وأضاف خلال حديثه مع برج المراقبة “إنه يستطيع فقط رؤية ساحل فلوريدا أمامه”، فقا لقناة “بي بي سي”.

وحاول مراقب الحركة الجوية روبرت مورغان تهدئته وقال له “حافظ على مستوى الأجنحة وحاول فقط أن تتبع الساحل، إما باتجاه الشمال أو الجنوب”، وأضاف “نحن نحاول تحديد موقعك”.

وأمر مورغان الرجل أن “يدفع أدوات التحكم إلى الأمام وينحدر بالطائرة بمعدل بطيء للغاية” وهو يقترب من الهبوط.

وتمكن الراكب في نهاية المطاف من الهبوط بسلام، على بعد 25 ميلا شمال بالم بيتش في بوكا راتون بمساعد مراقبون الحركة الجوية.

هذا وقد تم نقل فريق الإطفاء التابع لمقاطعة بالم بيتش الطيار إلى المستشفى فور هبوط الطائرة. ولم يتم الكشف عن اسم الطيار أو حالته.

ومن جانبه علق خبير الطيران جون نانس، على الحادثة بالقول: “هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن إحدى طائرات سيسنا التي هبطت من قبل شخص ليس لديه خبرة في الطيران”.

ومن الغريب أن وسائل الإعلام الامريكية لازالت تبحث عن هذا الراكب المجهول والذي لم يتمكن مراقب الحركة الجوية مورغان من معرفة هويته برغم أنه التقى به على المدرج لكن بسبب تحمسه، لم يتمكن من معرفة اسم الراكب.

وقال مورغان لشبكة سي إن إن “لقد كانت لحظة عاطفية. قال إنه يريد فقط العودة إلى المنزل ليكون مع زوجته الحامل، وجعلني ذلك اشعر أفضل حالا”.