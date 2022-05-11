نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فاكهة شهيرة تسهل امتصاص الحديد لمحاربة فقر الدم وتقوي جهاز المناعة وتمنع متلازمة القولون العصبي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

فوائد لن تتوقعها من الهيل والقرنفل... طريقة تحضير سهلة لخلطة سحرية يبحث عنها الرجال والنساء لعلاج أهم مشاكلهم



كيد النساء.. هيفاء وهبي تخرج بأول تعليق لها عقب انفصال ياسمين صبري عن زوجهما السابق أبو هشيمة..!



فوائد سحرية في ” لبان الذكر ” تبحث عنها كل النساء.. إليكم طريقة الاستخدام الصحيحة !



شاهد مفاجأة ياسمين صبري في أول جلسة تصوير لها بعد أيام على طلاقها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة (صور)



بمساعدة شقيقهم الرابع.. أم أمريكية تقتل أولادها الثلاثة بواسطة سكين المطبخ..والسبب صـــادم! (صورة)



عريس إمارااتي يتقدم بطلب فسخ العقد بعد اعتراف عروسته بسر خطير قبل موعد الزفاف (ماهو ؟)



بكلمات مؤثرة.. المطربة السورية أصالة تودع مراسلة الجزيرة الشهيدة شيرين أبو عاقلة



تفاصيل مأساة وفاة عروستين سوريتين كانتا في طريقهما إلى ألمانيا لإتمام حفل زفافهما على شابين وصلا قبلهما



أول تعليق من أمير سعودي على استشهاد مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة بتغريدة مثيرة (شاهد ما قاله)



عروسة توجه ضربة خاطفة لعريسها وتطرحه أرضا خلال افتتاح حفل زفافهما (شاهد الفيديو)



ضاحي خلفان يشعل تويتر بعد سخريته وتعليقه المستفز على خبر استشهاد مراسلة الجزيرة شيرين ابو عاقلة (شاهد ما قاله)



سيدة أعمال سعودية في جدة تعرض مبلغ 5 ملايين ريال سعودي لمن يتزوج بها.. وتضع شرطا وحيداً.. ماهو ؟

ي كل نوع من أنواع البرتقال على أكثر من 100٪ من الكمية اليومية الموصي بها من فيتامين سي، هذا أكثر من أي ثمار حمضيات أخرى. فوائد البرتقال على الصحة 1- يحمي خلاياك من التلف. 2- يساعد جسمك على إنتاج الكولاجين، وهو بروتين يعالج الجروح ويمنحك بشرة أكثر نعومة. 3- يسهل امتصاص الحديد لمحاربة فقر الدم. 4- يقوي جهاز المناعة ودفاع جسمك ضد الجراثيم. 5- يبطئ تقدم الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) ، وهو سبب رئيسي لفقدان البصر. 6- يساعد في محاربة السرطان المسببة للجذور الحرة. 7- يمكن لفيتامين ج أيضًا أن يخفض مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزول وضغط الدم لديك. فوائد البرتقال للأمهات والأطفال يعتبر البرتقال طريقة رائعة للحصول على جرعة كبيرة من حمض الفوليك بشكل طبيعي، يستخدمه جسمك لتقسيم الخلايا وصنع الحمض النووي، لأنه يساعد على منع العيوب الخلقية ، فهو فيتامين ب مهم بشكل خاص للنساء الحوامل. فوائد البرتقال لمرضى السكري تساعد الألياف الموجودة في البرتقال في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة ، مما يجعل البرتقال وجبة خفيفة صحية لمرضى السكري. علاوة على ذلك ، فإن البرتقال يحتوي على سكريات بسيطة. يمكن أن يساعد سكر الفاكهة الطبيعي في البرتقال ، الفركتوز ، في الحفاظ على مستويات السكر في الدم من الارتفاع الشديد بعد تناول الطعام. مؤشر نسبة السكر في الدم لديه هو 40 وعادة ما تعتبر الأطعمة التي تقل عن 50 منخفضة السكر. ومع ذلك، هذا لا يعني أنك تتناول الكثير من البرتقال دفعة واحدة، ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى زيادة الأنسولين وقد يؤدي إلى زيادة الوزن. فوائد البرتقال لمرضى ضغط الدم البرتقال لكونه غني بفيتامينات B6 ، يساعد في دعم إنتاج الهيموجلوبين ويساعد أيضًا في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة بسبب وجود المغنيسيوم. فوائد البرتقال للمعدة يحتوي البرتقال على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان هذا يساعد في الحفاظ على الأمعاء ووظائف المعدة سلسة ، ومنع متلازمة القولون العصبي. بالإضافة إلى ذلك ، تساعد الألياف في علاج الإمساك بدرجة أكبر. فوائد البرتقال لمرضى الكوليسترول وفقًا لدراسة أجراها باحثون أميركيون وكنديون ، فإن فئة من المركبات الموجودة في قشور فواكه الحمضيات تسمى Polymethoxylated Flavones (PMFs) لديها القدرة على خفض الكوليسترول بشكل أكثر فاعلية من بعض الأدوية الموصوفة دون آثار جانبية. مصدر المعلومات: webmd