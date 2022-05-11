نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر كيد النساء.. هيفاء وهبي تخرج بأول تعليق لها عقب انفصال ياسمين صبري عن زوجهما السابق أبو هشيمة..! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - بات خبر انفصال الفنانة ياسمين صبري، من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة عقب زواج استمر لعامين، واحد من الأخبار التي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعدما قام كلًا منهما بحذف الصور التي تجمعهما سويًا.

ومع انتشار خبر انفصال ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، تصدرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، محركات البحث على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خاصة إنها الزوجة السابقة للأخير.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

كيد النساء.. هيفاء وهبي تخرج بأول تعليق لها عقب انفصال ياسمين صبري عن زوجهما السابق أبو هشيمة..!



فوائد سحرية في ” لبان الذكر ” تبحث عنها كل النساء.. إليكم طريقة الاستخدام الصحيحة !



شاهد مفاجأة ياسمين صبري في أول جلسة تصوير لها بعد أيام على طلاقها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة (صور)



بمساعدة شقيقهم الرابع.. أم أمريكية تقتل أولادها الثلاثة بواسطة سكين المطبخ..والسبب صـــادم! (صورة)



عريس إمارااتي يتقدم بطلب فسخ العقد بعد اعتراف عروسته بسر خطير قبل موعد الزفاف (ماهو ؟)



بكلمات مؤثرة.. المطربة السورية أصالة تودع مراسلة الجزيرة الشهيدة شيرين أبو عاقلة



تفاصيل مأساة وفاة عروستين سوريتين كانتا في طريقهما إلى ألمانيا لإتمام حفل زفافهما على شابين وصلا قبلهما



أول تعليق من أمير سعودي على استشهاد مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة بتغريدة مثيرة (شاهد ما قاله)



عروسة توجه ضربة خاطفة لعريسها وتطرحه أرضا خلال افتتاح حفل زفافهما (شاهد الفيديو)



ضاحي خلفان يشعل تويتر بعد سخريته وتعليقه المستفز على خبر استشهاد مراسلة الجزيرة شيرين ابو عاقلة (شاهد ما قاله)



سيدة أعمال سعودية في جدة تعرض مبلغ 5 ملايين ريال سعودي لمن يتزوج بها.. وتضع شرطا وحيداً.. ماهو ؟



وشاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عدة صور خلال تواجدها بباريس.

وظهرت الفنانة اللبنانية، بإطلالة كاجوال، مرتدية بليزر أسود، مع بنطلون منقوش بلوني الأسود والأبيض، مع «كاب» ونظارة شمسية وحذاء رياضي.

ولم ترفق الفنانة هيفاء وهبي، تعليقات سوى وجه تعبيري لـ«قُبلة».

وأثارت القبلة والصورة التي كانت جريئة ضجة في مواقع التواصل وقال بعضهم إن هيفاء عبرت عن سعادتها بانفصال الطرفين خاصة وان ياسمين كانت السبب في انفصال هيفاء عنه، وقال أحد المعلقين: هذا هو كيد النساء!