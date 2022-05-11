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صنعاء - ميسرا اسماعيل - لبان الذكر هو مادة صمغية تستخرج من بعض الأشجار، ويستخدم كثيرًا في الطعام أو كنوع من أنواع البخور وهذه المادة لها أدوار كثيرة في صحة الجسم ، وهذه المادة توجد في لبان الذكر علي هيئة مادة راتنجية وهي موجودة عادة في المناطق الجبلية والمناطق الاكثر جفافاً مثل : الهند وشرق آسيا وبلاد وسط افريقيا ،يعرف لبان الذكر بطعمه المر ولاكن هذه المادة لها فوائد كبيرة للجسم فهو يستخدم في إزالة المناطق الداكنة في الجسم ويساعد على تفتيح وتبيض البشرة .

فوائد لبان الذكر :

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فوائد سحرية في ” لبان الذكر ” تبحث عنها كل النساء.. إليكم طريقة الاستخدام الصحيحة !



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يوجد عدة طرق لاستخدام لبان الذكر علي البشرة ، يمكن ان يستخدم عن طريق وضع زيت لبان الذكر علي البشرة ونقوم بدهن الزيت ، ويمكن اضافة مواد اخري الي اللبان للحصول علي فوائد كثيرة ، ومن فوائد لبان الذكر للجسم :-

_ يعمل علي التخلص من المسام الواسعة و حبوب الشباب وآثارها .

_ تقلل من ظهور التجاعيد .

_ تخفيف وجود الآثار الداكنه في الوجه .

_ يعمل أيضاً على توحيد لون البشرة وترطيبها في وقت واحد .

_ يوجد في لبان الذكر حمض البوزويليك وهو يحتوي علي العديد من مضادات الإلتهابات الذي يقوم بتهدئة البشرة من الهيجان الناتج عن التعرض للشمس فهو يحسن حالة البشرة عند

تعرضها للاحمرار .

_ يقوم لبان الذكر بشد الجلد والقضاء على اثر التمدد التي تظهر علي الجسم نتيجة الزيادة في الوزن بشكل مفاجئ او نقص وزن الجسم بشكل سريع .

_ يعمل علي تقوية الجهاز المناعي للجسم.

_ يعمل علي تقوية جذور الشعر ويمنع التساقط .وصفات لبان الذكر للتبيض :

هناك بعض الخلطات الطبيعية التي تساعد على تبيض جميع مناطق الجسم والعنصر الاساسي في هذه الخلطات هو لبان الذكر ، ومن هذه الخلطات :

_ نقوم بنقع لبان الذكر ثم يوضع على الوجه ليعطي البشرة الصحة والنضارة ، وتحضر هذه الخلطة عن طريق وضع خمس قطع من لبان الذكر في الماء لمدة يوم كامل ثم نقوم بشرب هذا المنقوع .

_ نخلط زيت لبان الذكر مع بعض الزيوت مثل : زيت اللافندر وزيت الزيتون وزيت جوز الهند ونقوم بدهن اليد بهم .