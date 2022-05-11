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صنعاء - ميسرا اسماعيل - لقت شرطة مديمنة لوس أنجلوس القبض على أم أمريكية قامت بقتل ثلاثة من أولادها بمساعدة شقيق المقتولين في جريمة مروعة تعد من أغرب جرائم القتل في أمريكا.

وقالت الشرطة إن الأم القاتلة قامت بقتل أطفالها الثلاثة توأم ذكر 8 سنوات وفتاة صغيرة 10 سنوات بمساعدة صبي لم تذكر اسمه كونه حدثًا لم يبلغ السن القانونية.

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بمساعدة شقيقهم الرابع.. أم أمريكية تقتل أولادها الثلاثة بواسطة سكين المطبخ..والسبب صـــادم! (صورة)



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وأضافت إن القاتلة قد قامت بطعن أطفالها الثلاثة بواسطة سكين المطبخ، بسبب تشاجرهم مع بعضهم البعض، في إشارة إلى غرابة التصرف على المجتمع الأمريكي.

فيما صرحت المتهمة بأنها قتلت أولادها بسبب ما يسببونه لها من إزعاج وبسبب تفضيل والدهم لهم على إخوانهم.

واحتجزت الشرطة الأم الثلاثينية 38 عامًا في قسم الشرطة لحين عرضها على مختصين لنظر في قواها العقلية والحالة النفسية لها، وهل قامت بهذه الجريمة تحت تأثير مخدر أم كانت في كامل وعيها.