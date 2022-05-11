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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نعت الممثلة السورية أصالة نصري الإعلامية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة التي اغتالتها قوات الاحتلال الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء بكلمات مؤثرة .

وكتبت أصالة في تغريدة عبر حسابها على تويتر تعبقا على صورة لـ شسرين أبو عاقلة: “شو فيه شهاده أكبر من هيك شهاده .. بنت فلسطين الجريحه بالجنّه بإذن الله”

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بكلمات مؤثرة.. المطربة السورية أصالة تودع مراسلة الجزيرة الشهيدة شيرين أبو عاقلة



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وأضافت الممثلة السورية: “آمنت بوطنها وعملها ودفعت روحها تمن الحقّ .. كلّ بيت عربي بيدعي لك بالرّحمه يابطله من وطن أبطال”، وأكدت في الختام أن “فلسطين قضية الشرفاء”.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي قتل الصحافية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة برصاصة في الرأس خلال اقتحام مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، كما أصيب الإعلامي علي السمودي.

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ومن جانبها ذكرت قناة الجزيرة في تغطية مباشرة أن أبو عاقلة كانت ترتدي سترة الصحافة أثناء استهدافها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووصفت القناة الحادث بأنه “جريمة اغتيال متعمدة ومفجعة وبشعة”، “يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته”

وحملت الجزيرة “الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة “، مؤكدة أن “الجريمة تخرق القوانين والأعراف الدولية”.

هذا وأفادت مصادر فلسطينية بأن جثمان شيـرين أبو عاقلة سينقل إلى مدينة رام الله، حيث سيلقى عليها نظرة الوداع في مكتب قناة الجزيرة، قبل أن تنقل إلى القدس لتشييعها لدى عائلتها.