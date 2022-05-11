أول تعليق من أمير سعودي على استشهاد مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة بتغريدة مثيرة (شاهد ما قاله)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - علق الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد على جريمة اغتيال الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاجتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء في مخيم جنين شمال الضفة الغربية. وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد في تغريدة عبر تويتر: “جريمة بشعة من قوات الإحتلال الإسرائيلي راح ضحيتها الصحفية #شرين_ابو_عاقلة رحمها الله في عمل مدان ومقيت وجبان”. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: عريس إمارااتي يتقدم بطلب فسخ العقد بعد اعتراف عروسته بسر خطير قبل موعد الزفاف (ماهو ؟)

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وأضاف الأمير السعودي “سيأخذ هذا الخبر صدىً لمدة أسبوع على الأكثر لدى المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة في أمريكا والغرب ومن ثم لن تسمع لهم صوتًا وسيدفنون هذا الخبر في مقابر طي النسيان”. وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي قتل الصحافية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة برصاصة في الرأس خلال اقتحام مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، كما أصيب الإعلامي علي السمودي. ومن جانبها ذكرت قناة الجزيرة في تغطية مباشرة أن أبو عاقلة كانت ترتدي سترة الصحافة أثناء استهدافها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. . ووصفت القناة الحادث بأنه “جريمة اغتيال متعمدة ومفجعة وبشعة”، “يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته” وحملت الجزيرة “الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة “، مؤكدة أن “الجريمة تخرق القوانين والأعراف الدولية”.

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