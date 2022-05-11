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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول ناشطون مقطع فيديو لعروس تركية حاصلة على الحزام الأسود بلعبة الجودو بتوجيه ضربة خاطفة لعريسها خلال حفل الزفاف فطرحته أرضًا.

وأظهر الفيديو المتداول عروسان من منطقة دينيزلي في تركيا وحاصلان على الحزام الأسود بلعبة الجودو بعرض رياضي ‏لفنون القتال خلال افتتاح حفل زفافهما مستعيضين بذلك عن رقصة الافتتاح، التي تعتبر تقليدًا لبدء باحتفال الزواج.‏

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عروسة توجه ضربة خاطفة لعريسها وتطرحه أرضا خلال افتتاح حفل زفافهما (شاهد الفيديو)



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وقامت العروس، التي تعمل كمدرّبة محترفة في هذه الرياضة، على طرح ‏العريس، الممارس الهاوي للرياضة، أرضاً في 4 حركات متنوعة لكنها كانت ودية تنبأ بالحب وبالحياة الزوجية القادمة.

وأثارت حركات العروس القتالية إعجاب الحضور الذي أعرب عن تشجيعه لها ‏بالتصفيق الحار.‏

وحاز الفيديو والذي ظهر فيه الزوجان خلال الحفل مرتديان للحزام الأسود فوق لباس الزفاف الرسمي بتفاعل واسع وإعجاب من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب محمد زقزوق ساخرا: “هذا البنت تذكرني بسؤال ابنتي قبل الزواج وهي حاصلة علي عدة أحزمه علي يد مدربة أمريكية السؤال كان ماذا تفعلي اذا زوجك لا سمح الله زعلك أو ضربك فقالت أعقل ايده برقبته”

وأضاف “وعند الخطبة أخبرت العريس بأن ابنتي حاصلة على عدة أحزمة في التايكوندو والكارتية والرماية شفت نظارته تغيرت وبدأ بالتفكير”.