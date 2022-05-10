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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الناموس من الحشرات المزعجة التي تكثر في فصل الصيف وتقوم بلدغ الجلد وتسبب في تهيج وحساسية مزعجة وقد تكون احيانا سببا في نقل الامراض عن طريق الدم لذا لابد من التخلص منها سنقدم لك في هذا المقال طريقة الخل للتخلص من الناموس .

-املأي عدة أكواب بالخل الأبيض المركز وضعيها إلى جانب النافذة وفي أرجاء الغرفة، ستشاهدين الناموس وهو يخرج من النافذة مغادراً الغرفة.

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لا داعي للمبيدات بعد اليوم .. الخل حل سريع للناموس وإليكم الطريقة

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-‏ هذه الطريقة لها ميزة أخرى وهي منع دخول الناموس أيضاً إلى داخل الغرفة، يمكنك أن تفتح النافذة في ليالي الصيف كما تحبين دون الخوف من الناموس، فقط املأي أكواب الخل المركزة وضعيها حول النافذة ولن يدخل الناموس الى غرفتك.

-ويمكنك تحضير بخاخ خاص بطرد الناموس والمكون من :

-‏ثلث كوب من الخل الأبيض

-‏ثلث كوب من الكحول الأبيض

-‏10 قطرات من زيت زهرة الاوكاليبتوس

-‏واستخدميه على أماكن تجمع الناموس.

وهناك بخاخ آخر طارد للناموس مكون من :

-30 مللي ليتر من زيت الزيتون

-‏ملعقة خل أبيض

-‏10 قطرات من زيت السترونيلا

-‏واخلطيهم ببعض جيداً ثم ضعيهم في زجاجة رذاذ ورشي على أماكن تواجد الناموس.