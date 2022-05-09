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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يضيف ملح الليمون نكهة مميزة على الطعام. مما يجعل ربة المنزل تضيفه لأغلب الأطباق. لكن هل تعلمين أنه يمكن تنظيف المطبخ والحمام. وإزالة جميع البقع والعفن بكل فعالية باستخدام هذا المنتج؟ اكتشفي كيفية تنظيف المطبخ والحمام. وإزالة البقع عن البلاط بواسطة ملح الليمون.

من أجل زيادة فعالية هذا المنتج في التعقيم. أضيفي إليه بضع قطرات من الزيوت العطرية. زيت شجرة الشاي أو زيت الأوكالبتوس (الكينا) أو زيت الليمون الحامض.

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سيصدمك.. منتج واحد فقط لتنظيف المطبخ والحمام وإزالة البقع

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-تنظيف المطبخ أو الحمام

ارتداء القفازات المنزلية. نظفي المطبخ والحمام باستخدام اسفنجة. أو ممسحة مبللة بخليط مكون من لتر من الماء الساخن. و4 ملاعق كبيرة من حمض الليمون. وبعدها اغسليها بالكثير من الماء ثم جففيها.

-تنظيف قاع القدر أو المقلاة المحترق

اسكبي ملعقة كبيرة أو ملعقتين من حمض الليمون. داخل القدر أو المقلاة المحترقة. ثم أضيفي الماء المغلي إليها. واتركيها تتفاعل لعدة دقائق. أخيراً اغسليها بالماء عدة مرات بعناية.

إزالة بقع الصدأ

امسحي بقع الصدأ بقطعة قماش مبللة. بمحلول مؤلف من ملعقة صغيرة من الحمض. مع مقدار كوب من الماء. واغسليها بأسرع وقت ممكن.