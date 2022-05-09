السماء تتلون بالأحمر الدموي وتثير الهلع في الصين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أثار مشهد غريب لسماء حمراء دموية اللون فوق مدينة بالقرب من شنغهاي الصينية الهلع والخوف بين السكان.

وتُظهر اللقطات التي التقطها سكان تشوشان الواقعة في مقاطعة تشجيانغ بشرق الصين، تحول سماء الليل إلى درجات اللون البرتقالي والأحمر وسط طبقة كثيفة من الضباب.

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ووثقت مقاطع الفيديو على منصات اجتماعية في الصين الظاهرة التي حدثت يوم 7 مايو.

وردا على التكهنات التي تداولها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، أوضح مكتب الأرصاد الجوية في تشوشان أنه لم يكن شيئا خارق للطبيعة.

وقال متحدث: "بالأمس كان ضبابيا تماما وكانت السحب تتشكل على ارتفاع منخفض"، مضيفا أن "هذه ظاهرة ناتجة عن انكسار الضوء".

وبحسب وسائل إعلام صينية، وأكدت شركة صيد محلية أن انكسار الضوء جاء من أحد قوارب الصيد الخاصة بها.

وقال نائب مدير الشركة: "الأضواء الحمراء جاءت من قوارب الصيد الخاصة بنا.. قمنا بتشغيلها عند اصطياد سمك الصوري".

وتابع قائلا: "الضوء الأحمر انكسر من فوق سطح الماء وسطع في السماء مسببا ظاهرة تشبه السراب.. إنه شائع جدا خاصة حول المناطق الساحلية".

وأشار بعض مستخدمي الإنترنت إلى أن السماء الحمراء ظهرت لمدة تسعة أيام في العديد من البلدان عام 1770، والتي ادعى العلماء اليابانيون في مقال أكاديمي عام 2017 أنها نجمت عن نشاط شمسي هائل.

وردا على ذلك، قال خبير من فريق أبحاث فيزياء الفضاء بجامعة الصين لعلوم الأرض في ووهان لوسائل الإعلام إن النشاط الشمسي والمغناطيسي الأرضي كان هادئا يوم السبت ولم تكن هناك حالات كبيرة في النشاط الشمسي وفقا لسجلات المراقبة، مستبعدا احتمال حدوث ذلك في تشوشان.