نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر خالد بحاح يثير الجدل بمنشور بشأن اتصال تلقاه من رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي.. ماذا قال فيه؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أثار منشور لنائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء الأسبق خالد محفوظ بحاح على صفحته الرسمية في فيسبوك، يوم السبت، جدلا واسعا في الأوساط اليمنية، حول إمكانية عودة بحاح إلى واجهة المشهد السياسي في اليمن، عقب نحو ست سنوات من إزاحته عن منصبه.

وتضمن المنشور خبرا حول اتصال هاتفي تلقاه بحاح من رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، هنأه فيه بعيد الفطر، ودعاه إلى العودة من أجل المساهمة في العمل الوطني، وهو الأمر الذي اعتبره كثيرون بأنه يشير إلى وجود قرار مرتقب بتعيين بحاح في منصب مهم.

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وفتح الخبر الباب على مصراعيه، أمام التكهنات والتأويلات، وتحول إلى مادة دسمة لوسائل إعلام محلية وناشطين، إذ عدّوا ذلك مؤشرا على قرار مرتقب بتعيين خالد بحاح رئيسا للحكومة اليمنية، بعد ست سنوات من إقالته من منصبيه السابقين (نائب الرئيس اليمني ورئيس الحكومة اليمنية)، بقرار رئاسي في أبريل/نيسان 2016، وتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية، وهو المنصب الذي لم يمارس فيه بحاح أي مهام منذ ذلك الحين.