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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد فيتامين ب 12 ضروري للغاية للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام، ولكن قد لا يحصل الكثير من الناس على ما يكفي من هذا الفيتامين في نظامهم الغذائي، وقد يلاحظ بعض الأشخاص الذين يعانون من نقص الأعراض لأول مرة عندما تظهر لديهم بعض الأحاسيس غير العادية في أطرافهم مثل: الشعور بتنميل وخدر.

يستخدم الجسم فيتامين ب 12 لإنتاج خلايا دم حمراء جديدة ويتم استخدامه أيضًا في عدد من وظائف الجسم اليومية الأخرى، ولكن قد لا يحصل عدد كبير من الأشخاص على ما يكفي من نظامهم الغذائي.

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نقص فيتامين B12 سبب رئيسي لأمراض الأعصاب والدماغ وفقر الدم.. شاهد علامة في اليدين تدل على نقص هذا الفيتامين الهام لجسمك

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لا يقوم الجسم باستهلاك فيتامين ب 12 بشكل طبيعي - كما يفعل مع فيتامين د - ولهذا السبب من الأهمية بمكان أن يأكل الجميع ما يكفي من الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12، وفقا لموقع " اكسبريس"ولكن إذا كنت معرضًا لخطر النقص، فقد يكون من الصعب معرفة ذلك، ومع ذلك ، قد يلاحظ الشخص المصاب بنقص B12 بعض التغييرات الطفيفة في جسمه.

على سبيل المثال ، من العلامات الرئيسية للحالة وجود "تنميل" في يديك أو ساقيك أو قدميك ، وفقًا لموقع Ada الطبي، وقد يكون الشعور مشابهًا لوخز الدبابيس والإبر أو الخدر العام، من المحتمل أيضًا أن تزداد سوءًا بمرور الوقت ، وقد تترافق مع بعض الأعراض الشائعة الأخرى للنقص.

وقال الموقع الطبي "أعراض نقص فيتامين ب 12 عادة ما تتطور تدريجيا ويمكن أن تكون واسعة النطاق، إذا تُركت أعراض نقص فيتامين ب 12 دون علاج، فإنها تميل إلى التفاقم وقد تتطور المشاكل التي لا رجعة فيها والتي تشمل الأعصاب والدماغ.

قد يلاحظ الشخص المصاب بنقص فيتامين ب 12 أعراضًا عامة لفقر الدم بالإضافة إلى أعراض أكثر تحديدًا للحالة، تشمل الأعراض الأكثر تحديدًا لنقص فيتامين ب 12 لون الجلد الأصفر الباهت، واللسان الأحمر المؤلم، وتقرحات الفم، والوخز والإبر، والتنميل أو أحاسيس غريبة أخرى في اليدين أو الساقين أو القدمين.

يمكن أن يؤثر التنميل، على الجميع في مرحلة ما من حياتهم، حيث عادة ما يكون الإحساس بوخز أو تنميل تحت الجلد مباشرة.

يمكنك تقليل خطر الإصابة بنقص فيتامين ب 12 عن طريق تناول أطعمة معينة، أفضل المصادر الغذائية لفيتامين ب 12 تشمل المنتجات الحيوانية وبعض حبوب الإفطار المدعمة.

المصدر:اليوم السابع