الاستخبارات الأميركية: لا معلومات مؤكدة حول نية روسيا استخدام أسلحة نووية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) بيل بيرنز السبت أن ليس لدى الوكالة أي مؤشر إلى أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية تكتيكية في النزاع في أوكرانيا.

وقال بيرنز خلال مؤتمر "لا نرى في المرحلة الراهنة، بوصفنا جهاز استخبارات، دليلا ملموسا يظهر أن روسيا تستعد لنشر أو حتى لاستخدام محتمل لأسلحة نووية تكتيكية".

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وأضاف بيرنز في المؤتمر الذي نظمته صحيفة فايننشل تايمز "لا يمكننا الاستخفاف بهذه الاحتمالات".

وتابع "لذلك نظل نركز بشدة كجهاز استخبارات... على تلك الاحتمالات في هذا الوقت الذي يشهد رهانات روسية كبيرة للغاية".

وضعت روسيا قوات الردع النووي في حال تأهب قصوى بعيد إرسال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات إلى أوكرانيا في 24 شباط/فبراير. كما وجه بوتين تهديدات ضمنيّة تشير إلى استعداده لنشر أسلحة نووية تكتيكية.

وحذّر بوتين من رد "سريع للغاية" إذا تدخل الغرب بشكل مباشر في النزاع الأوكراني.

ويقول مراقبون إنه في الأيام الأخيرة عمل التلفزيون الروسي الحكومي على جعل استخدام الأسلحة النووية أكثر قبولا لدى الرأي العام.