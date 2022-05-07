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صنعاء - ميسرا اسماعيل - في واقعة صادمة، كشفت عروس عن تصرف غير متوقع من والد عريسها بعد أول يوم من زفافها.

وفي تفاصيل الواقعة, فقد كشفت العروس أنه بعد الاحتفال بالزواج والذهاب إلى منزل الزوجية. الذي كانت تنتظر أن تجتمع فيه بشريك حياتها فوجئت بموقع محرج من والد العريس.

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صدمة عروس في أول يوم بعد الزفاف بسبب ما فعله والد العريس دون خجل أوخوف وداخل شقتها !!

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وأضافت العروس أنها فوجئت بزيارة غريبة من حماها في التاسعة صباح أول يوم زواج .و ظنت أنها زيارة من أجل تقديم التهاني, و لكن يبدو أن والد زوجها لم وتابعت: إن والد زوجها طلب أن يأخذ جهاز التليفزيون والغلاية الكهربائية لأنه بحاجة لها. وابنه وعده بعد الزواج سيعطيه جهاز التليفزيون لأن والده دفع ثمنه.

وأوضحت العروس أنها ظنت في البداية أنها مزحة. ولكن بعد أن أكد لها زوجها أن والده لا يمزح و أنه بالفعل سيغادر و معه التليفزيون والغلاية الكهربائية؛ شعرت بالصدمة والإحراج الشديد من سرعة الطلب عقب زفافهما بدلا من تهنئتها .