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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نصح خبراء بتناول الفلفل الأسود إلى جانب الكركم حيث يحتوي الفلفل الأسود على مركب عضوي يسمى البيبيرين وهو يساعد على تحسين امتصاص الكركم بالإضافة إلى فوائده الصحية المتعددة.، بحسب ما نشره موقع Mind Your Body Green.

فوائد الفلفل الأسود

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نوع من التوابل شهير و متوفر في كل منزل ينشط الكبد ويطرد السموم من الجسم

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والبيبيرين مركب مغذي نباتي طبيعي يعطي الفلفل الأسود المطحون الطازج نكهته الحادة. ويستخدم الفلفل الأسود في العلاجات الطبيعية والوصفات في الطب الهندي القديم والطب الصيني لعدة قرون، وتم الترويج لفوائد البيبيرين الصحية في الدراسات العلمية الحديثة أيضًا.

للبيبرين العديد من التأثيرات النشطة بيولوجيًا في الجسم. فهو مضاد للأكسدة ويدعم وظائف الكبد، ويساعد على طرد السموم من الجسم.

كما يتميز بيبيرين بفعالياته المضادة للالتهابات، والتي لها صلة مباشرة بتعزيز استجابة مناعية قوية ومتوازنة، وهو ما يحتاج إليه الكثيرون هذه الأيام.

كما يدعم البيبيرين عملية الهضم يوميًا عن طريق تحفيز إنزيمات الجهاز الهضمي في البنكرياس والأمعاء.

الفلفل والكركم

الفلفل والكركم مُحسِّن بيولوجي إن العنصر النشط الحيوي النباتي، الذي يتم تعزيزه باستخدام البيبيرين، هو ريسفيراترول من خلاصة جذور الأعشاب اليابانية.

ويعتبر الريسفيراترول بمفرده من المغذيات النباتية القوية التي تعزز الوظيفة الإدراكية وتساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتدعم جهاز المناعة.

ولسوء الحظ، من الصعب على جسم الإنسان الاستفادة من الخصائص الصحية للريسفيراترول لسرعة هضمه، ولكن عند إقرانه بالبيبيرين، يزداد التوافر البيولوجي للريسفيراترول ويصبح الثنائي قوة نباتية طويلة العمر تدعم المرونة الخلوية وتكافح الإجهاد التأكسدي وتحمي صحة الميتوكوندريا.