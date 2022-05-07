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صنعاء - ميسرا اسماعيل - دائماً تثير الفنانة جيهان قمري الجدل من خلال إطلالاتها المختلفة أو تصريحاتها المثيرة للجدل، ومن المعورف عن الفنانة جيهان قمري أنها تظهر من خلال مشاهد الأغراء في الكثير من أعمالها الفنية المختلفة كما صنفها المخرجين، ومن خلال السطور التالية نرصد لكم أبرز الأسرار في حياة الفنانة جيهان قمري.

علاقتها بعادل إمام :

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الفنانة الوحيدة التي قبلها عادل إمام بإذن من زوجته لشدة جمالها.. شاهد المفاجأة من تكون؟؟ ( صور )

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شاركت الفنانة جيهان قمري في العديد من الأعمال الفنية المختلفة، وكانت أبرز تلك الأعمال ظهورها بفيلم "عمارة يعقوبيان" الذي قدم بطولتة الزعيم عادل أمام، وتم عرض العمل في عام 2006، وكشفت جيهان كواليش ذلك العمل من خلال لقاء تليفزيوني لها ، موضحة ان الزعيم هو من طلب أن تقوم بهذا الدور، وقالت أن الزعيم عادل أمام قال لها أنا هقطعك بوس وأنا واخد تصريح من زوجتي لا يوجد أي مشاكل" الأمر الذي جعلها تتعجب كثيراً.

مشاكلها الأسرية

وكانت الفنانة جيهان قمري تتعرض للكثير من المشاكل وبالأخص مع جدتها، حيث أن جدتها كانت دائماً تعتدي عليها بالضرب بسبب تصرفات جيهان، وكان ذلك لان الفنانة جيهان قمري كانت تعشق اللعب مع الصبيان الأمر الذي كانت ترفضه جدتها تماما بسبب القيم التي تربت عليها جدتها.

نجت من الموت

تعرضت الفنانة اللبنانية جيهان قمري لحادث أليم في عام 2019، حيث أنها كانت تتفادى تصادم عدد من السيرات أمامها، وأثناء تفاديها قامت سيارة مسرعة بخبط سيارتها، مما جعلها تتعرض لوعكة صحية شديدة وبعض الأزامات ونقلت على أثرها إلى المستشفى لتخضع للفحوصات الطبية وتم حجزها أكثر من يوم للأطمئنان على صحتها، وبعدها خرجت من المستشفى وروت تفاصيل الحادث من خلال صفحاتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.