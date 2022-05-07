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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يحتاج جسم الإنسان إلى الفاكهة والخضروات للبقاء بصحة جيدة. لا سيما أنها غنية بالفيتامينات، ومع ذلك، يمكن أن تكون لها آثار وخيمة.

وأظهرت العديد من الدراسات أن تناول اثنين من هذه الأطعمة في وقت واحد، يمكن أن يتسبب ببعض المشاكل لدى البالغين، وقد يكون قاتلاً للرضع.

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سم قاتل.. انتبه لا تخلط هذه الفواكة والخضروات مع بعضها مهما يكون السبب فالنهاية وخيمة على حياتك وحيات أسرتك

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فيما يلي قائمة ببعض الأطعمة التي ينبغي تجنب خلطها أو تناولها معاً.

1- الموز وحلوى البودينغ

يسبب هذا المزيج ثقلاً بالمعدة لدى البالغين، كما أنه يبطئ حركة الدماغ ويزيد من إنتاج السموم، التي قد تؤدي لوفاة الرضع.

2- البرتقال مع الجزر

على الرغم من أن هذا المزيج يحظى بشعبية كبيرة في المتاجر التي تبيع العصائر الطبيعية، فإن مزجها وتناولها معاً في آن واحد يتسبب بحرقة، وزيادة ارتداد عصائر المعدة الصفراء، فضلا عن الأضرار التي تسببها للكليتين، التي قد تؤدي بدورها للإصابة بأمراض أكثر خطورة.

3- الأناناس مع الحليب أو اللبن

يتسبب المزيج بالغثيان، غازات في المعدة، والصداع، وآلام هضمية قد تتطور لتصير اسهالاً فتخيلوا ما الذي يسببه للأطفال الرضع.

4- البابايا مع الليمون

يسبب المزيج فقر الدم ومشاكل مع الهيموغلوبين، لذا عليكم تجنبه بأي ثمن وعدم المخاطرة بإعطائه لأطفالكم.

5- الجوافة مع الموز يتسبب المزيج بإنتاج الأحماض والغاز في المعدة، ويشعر من يتناوله بالغثيان، إضافة إلى الصداع وآلام المعدة.

6- البرتقال مع الحليب

إذا كنت من الأشخاص الذين يتناولون الحبوب أو الشوفان مع عصير البرتقال فعليك إيقاف هذه العادة فورا! فالبرتقال يجعل معدتك غير قادرة على معالجة النشويات الموجودة في الحبوب. وبالإضافة إلى ذلك، عندما يمتزج عصير البرتقال والحليب في المعدة فإنه يسبب عسر هضم خاصة عند الأطفال.

7- الخضروات والفاكهة

بما أن الفواكه تحتوي على الكثير من السكر، فإن تناولها مع الخضروات سيؤدي إلى عدم هضمها بشكل صحيح، مما يعني بقاءها في معدتك فترة طويلة، وبالتالي ستتخمر الفاكهة وتنتج المزيد من السموم، مما يسبب مختلف الأمراض والعلل مثل الصداع، وآلام المعدة والإسهال والتهابات حادة.

كيف نتناول الفاكهة إذا؟

يمكن تناول الفاكهة في وقت واحد أو مزجها، على أن تكون من النوع نفسه، وفيما يلي بعض الاقتراحات، حيث تنقسم الفاكهة إلى مجموعات:

- الحلوة: التي لا تحتوي على الأحماض، مثل الخوخ، والبرقوق، والموز، والتفاح والبطيخ والشمام.

-الحامضة: وهذه الثمار غنية بحمض الستريك، مثل الغريب فروت والبرتقال والليمون والعنب والكيوي والأناناس.

- شبه الحامضة: أي فيها حمض منخفض، مثل التفاح الأخضر والمانغو والتوت والفراولة.

- المحايد: الغنية أكثر من غيرها بالبروتين والفيتامينات والأملاح والزيوت مثل الأفوكادو وجوز الهند والفول السوداني واللوز والجوز.

المصدر: (العربي الجديد)