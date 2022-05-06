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صنعاء - ميسرا اسماعيل - منذ بداية السينما المصرية تفوقت “مصر” عن باقي الدول الأخري في الشرق الأوسط وأصبحت رائدة الفن العربي “هوليود الشرق” يأتي لها الفنانيين من كل الدول العربية وقد تختلف لغتهم وأسلوبهم في الحديث ولكن مع الإندماج مع الشعب المصري أصبحوا مصريين بمعنى الكلمة ولا تستطيع أن تفرق بينهم وبين أي مصري حيث يوجد فنانيين نالوا شهرة كبير وأحبهم الجمهور ولا أحد يعلم أنهم غير مصريين نرصد لكم 17 فنانا من أصول أجنبية وذلك من قلب البيانات للسينما العربية.

1- الفنان عمرو دياب.

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لن تصدق أنهم ليسوا مصريين.. 17 فنان وفنانة من ألمع نجوم السينما المصرية ولكنهم من أصول أجنبية .. بينهم ميرفت أمين ! (تعرف عليهم)

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2- الفنانة هالة صدقي

“هالة صدقي” من أب فلسطيني مسيحي وأم مصرية من مواليد 1961 ولدت في أمريكا وعاشت طفولتها هناك ثم عادات مع أسرتها الى مصر وحصلت على ليسانس الآداب لعام 84 ثم إتجهت الى الفن وتعرفت على المخرج “نور الدمرداش” الذي أعطها دور في مسلسل “لا يا ابنتي العزيزة”

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3-الفنانة ليلي علوي.

من مواليد عام 1962 من أب مصري وأم يونانية بدأت مشوارها الفني في سن صغير من خلال الإذاعة في برنامج “أبلة فضيلة” ثم برنامج في التليفزيون مع “ماما سميحة” ثم حصلت “ليلي علوي” على كلية التجارة بعد أن دراست في المدارس الفرنسية وتعرف عليها المخرج نور الدمرداش وقدمها للمسرح

4- الفنانة نيلي كريم.

من مواليد 1974 من أب مصري وأم روسية سافرت مع أسرتها الى روسيا وتعلمت البالية في المدارس الروسية ثم تدربت مع فرقة “بولشوي “وعادت إلى مصر وتخرجت من أكاديمية الفنون ثم الدراسات العليا في إخراج فن البالية وبدأت نيلي كريم مشوارها الفني من خلال فوازير رمضان وبعدها إتجهت الى التمثيل

5- الفنانة غادة عادل.

من مواليد 1974 بمدينة بني غازي في ليبيا من أم سورية وشقيقة أمها الفنانة “شمس البارودي” تخرجت من جامعة قاريونس ثم أتت الى مصر وبدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات والأغاني المصورة ثم إتجهت الى التمثيل بعد أن تزوجت المنتج والمخرج مجدي الهواري وهو من اكتشفها وقدمها للسينما كوجه جديد ولديهم خمسة أبناء

6-الفنانة سمية الخشاب.

من مواليد 20-10 1966 كويتة الجنسية تعرف عليها الفنان “داوود حسين” من خلال “فاصل ونعود مع داود” في عام 2013 حاصلة على كلية التجارة في عام 1997

كانت تعمل في مجال السياحة والبنوك وأرادت دخول عالم الغناء إلا أن الفنان “صلاح السعدني” نصحها أن تركز في التمثيل أولا

7-الفنان أحمد زاهر.

ولد في 27-4- 1975 من أصول تركية وتحديدا من مدينة قونية وهو من أصل بشوات حصل “أحمد زاهر”على كلية التجارة ولكنة لم يكمل فيها وإلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج فيه وبدء التمثيل من خلال مسلسل “ذئاب الجبل” وهو في الثانوية العامة

8- الفنانة مي عز الدين.

إسمها الحقيقي ماهيتاب حسين عز الدين وهبة عبدالله من مواليد 19 -1-1980 في أبو ظبي بالإمارات ثم عادت مع والدتها إلى الإسكندرية وهي لا تزال في الرابعة من عمرها وهي ذات أصول تركية حيث أن جدتها تركية

9- الفنانة هنا شيحا.

من مواليد 25-9-1985 من أب مصري وأم لبنانية والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة عملت في الفن مع أخواتها كلا من “حلا شيحة ورشا شيحة ومايا شيحة”بدأت الفنانة “هنا شيحة” مشوارها الفني في عام 2000 من خلال مسلسل “وجع البعاد” ثم توالت أعمالها في التلفزيون والمسرح.

10الفنانة ميس حمدان وشقيقتها مي سليم

هم من مواليد 1982 في الإمارات من أب فلسطيني وأم لبنانية عاشوا في مصر وميس حمدان هي الشقيقة الوسطى للممثلات دانة حمدان

11- الفنانة منى هلا.

“منى هلا”من مواليد 10-1-1985 من أب نمساوي وأم مصرية حصلت في عام 2005 على ليسانس ألسن قسم ألماني بجامعة عين شمس بدأت الظهور في التليفزيون من خلال برنامج “يلا بينا” وقدمت بعد ذلك برنامج “صح صح معانا”

12-الفنان أحمد مكي.

“أحمد مكي” من مواليد 19- 6-1980 مخرج وممثل ومؤلف ومغني راب عاش بمصر مع شقيقته الكبيرة إيناس مكي ولكنهما ولدا في وهران بغرب الجزائر لأب جزائري وأم مصرية

13-الفنانة نهال عنبر.

“نهال عنبر”من مواليد عام 1961 من أصول شركسية عاشت فترة طويلة في أمريكا ثم عادت الى مصر ودرست سياحة وفنادق ثم دخلت الفن عن طريق المخرج شريف عرفة الذي أعطها دورصغير في فيلم “طيور الظلام”.

14-الفنانة لوسي.

من مواليد 1956 جنسيتها فلسطنية عملت راقصة في الحفالات والزفاف والملاهي الليلية بدأت التمثيل من خلال أدوار صغيرة ثم إشتهرت ودخلت السينما والتليفزيون

15-الفنانة صفية العمري.

“صفية العمري”من مواليد 20-1-1949 من أب فلسطيني وأم مصرية حاصلة على بكالوريوس تجارة ودرست اللغة الروسية تعرف عليها الفنان جلال عيسي وقدمها للفن في السبعنيات ثم تداولت أعمالها في السينما والتلفزيون.

16- الفنانة ميرفت أمين.

ميرفت مصطفى أمين من مواليد 24 -11-1946 بمحافظة المنيا من أب مصري وأم بريطانية حصلت على ليسانس أداب بجامعة عين شمس وكان أول ظهور من خلال فيلم أبي فوق الشجرة مع الراحل عبد الحليم حافظ

17- الفنانة سهير البابلي.

من مواليد عام 1937 بمدينة فارسكور بمحافظة دمياط لعائلة ذات أصول عراقية من مدينة بابل إلتحقت بمعهدين في نفس الوقت معهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى ثم اتجهت للعمل في المسرح.