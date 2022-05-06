نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هذا ما سيحدث إذا أضفت ”ملعقة من الفازلين“ وماء الورد للمنطقة الحساسة من جسمك..! (شاهد النتائج بنفسك) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تُعد العناية بالمنطقة الحسَّاسة أمرًا مهمًا جدًا؛ إذ من شأنها حماية النساء من الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية المختلفة كالحدّ من الالتهابات، وقتل البكتيريا. كما أنَّ المناطق الحسَّاسة تُعدّ من أكثر المناطق عرضة للإسمرار؛ نظرًا للتعرّق المستمر وعدم التجفيف بشكل جيد. ويزداد الأمر سواءًا مع كثيرة ستخدام الشفرات لإزالة الشعر وغيرها من الأسباب.

وللتخلّص من هذه المشكلات أو تجنبّها، أنت بحاجة إلى المحافظة على نظافة المنطقة الحسَّاسة كجزءٍ من برنامجكِ اليوميّ فيما يتعلق بالنظافة. ولعلّ أهم الطرق هي استخدام وصفات طبيعية آمنة وفعّالة تؤمّن لك الشعور بالراحة وكذلك، تعمل على تفتيح الجلد في تلك المنطقة.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

لن تصدق أنهم ليسوا مصريين.. 17 فنان وفنانة من ألمع نجوم السينما المصرية ولكنهم من أصول أجنبية .. بينهم ميرفت أمين ! (تعرف عليهم)

هذا ما سيحدث إذا أضفت ”ملعقة من الفازلين“ وماء الورد للمنطقة الحساسة من جسمك..! (شاهد النتائج بنفسك)

تحذير خطير .. ظهور هذه العلامة في الأذن تدل على خطر كبير!

بعد نصف ساعة من الزفاف.. عريس يصرخ بشدة داخل غرفة نومه وحينما صعدوا إليه كانت المفاجأة

الموت يفجع أصالة نصري

نوع من المكسرات ينشط الهرمونات الجنسية للرجال والنساء وفوائد خيالية لا تخطر على بال.. لن تتخلى عنه بعد الآن

السعودية.. شاب يصطاد قرشا ضخما بكورنيش الدمام (شاهد الفيديو)

لتنظيف ظهر الثلاجة من الغبار.. إليك هذه الأسرار

عريس يصل حفل الزفاف وقد تزوجت عروسته برجل آخر وما فعله والد العروس صدم الجميع!

هل وضعت الكثير من الملح على اللحم المفروم.. إليك طريقة التخلص منه

4 أعشاب سحرية تحميك من الجلطات الدموية والسكات الدماغية

عروس أردنية تشترط على العريس أن يتزوجها هي وصديقتها بمهر واحد وليلة واحدة!!.. وعندما سألوها عن السبب كانت المفاجأة

ما لا تعرفه عن سبب طلاق أميرة الطويل من الأمير الوليد بن طلال .. طلب منها هذا الأمر فرفضت وطلبت الطلاق!

الفنانة بلقيس فتحي تكشف عن رقم خيالي لحفل زفافها وتعتبر طليقها وابنها خط احمر وتبدي استعداتها للزواج من هذا الشخص

خبير سيارات يكشف حيلة لا ينتبه لها الزبائن يستخدمها عمال محطات الوقود للتلاعب بأسعار العداد (فيديو)

هاذا الرقم السري يفتح جميع شبكات "الواي فاي" بكل سهولة .. من دون برامج؟

بمكونات طبيعية.. صبغ الشعر بالحناء لون أشقر رمادي وفاتح في البيت

عاجل .. أنباء عن وفاة رئيس دولة عربية بعد سكتة دماغية مفاجئة والمفاجأة من يكون ؟؟

أسد يفترس طفلة سودانية بعدما أدخلت رأسها إلى عرينه خلال نزهة العيد في حديقة الحيوان (تفاصيل مأساوية)

بطلة مسلسل " الحب المستحيل " النجمة التركية الشهيرة رفيقة النجم " بوراك أوزجيفيت " تفاجئ الجميع وتعلن اعتزالها الفن

السعودية .. الإعلان عن وظائف شاغرة للرجال والنساء برواتب تصل لـ 11 ألف ريال.. إليكم (الشروط والتخصصات) و"رابط التقديم"

شاهد ماذا فعلت مشهورة السناب إلهام الشهري وزوجها الأمريكي "أبو متعب" داخل السيارة

من هي الفنانة المصرية الشهيرة التي تزوجت لمدة 3 ساعات فقط ؟ .. وما فعلته مع بليغ حمدي حينها صدم الجميع! (تعرف عليها)

تعرّفي على فوائد الفازلين وماء الورد وأبرز الوصفات الطبيعية التي من شأنها أن تُساعدك بالعناية بالمنطقة الحسَّاسة بشكل صحيح:



فوائد ماء الورد لعلاج مشكلات المنطقة الحساسة



يتميز ماء الورد بأنَّه ذو رائحة عطرة معروفة تشبه رائحة الورد بشكل كبيرة، ويشتمل على خصائص طبيعية مُطهرة ومضادة للإلتهابات والبكتيريا فضلًا عن فوائده الجمالية.

يُستخدم ماء الورد في تعطير المناطق الحسَّاسة بطريقة آمنة، والتخلص من كافة الروائح الكريهة التي تخرج من تلك المناطق التي تنجم عن وجود إختلال معدلات الحموضة في المهبل.

يمتلك ماء الورد خصائص مضادة للإلتهابات، ويُساعد في تقليل إحمرار الجلد المُتهيِّج في هذه المنطقة، بعد إزالة الشعر على سبيل المثال، وهو منظف رائع يساعد في إزالة الزيوت والأوساخ المتراكمة التي تسبب رائحة كريهة لدى البعض.

يعمل ما الورد على تفتيح المنطقة الحسَّاسة والقضاء على خلايا الجلد الميتة وتعزيز إنتاج الكولاجين المسؤول عن تفتيح البشرة.

تُعدّ وصفات الفازلين من الوصفات الرائعة التي استطاعت إثبات جدارتها وفعاليتها في تفتيح البشرة وخاصة المنطقة الحسَّاسة، وذلك بفضل مُكوِّناته الطبيعية التي تُساعد في التخلص من الإسمرار والإحمرار الذي ينتج نتيجة الإصابة بالأمراض الجلدية المختلفة.

يُساعد الفازلين في إزالة التصبغات، بالإضافة إلى إزالة البقع الداكنة والإسوداد التي تطال المنطقة الحسَّاسة.

يعمل على ترطيب المنطقة الحسَّاسة المُغطَّاة بإستمرار، كما أنَّه يدوم لفترات طويلة جدًا.

يُعتبر الفازلين من المُكوِّنات السهل تواجدها في أي مكان وأي منزل.

وصفة ماء الورد مع الفازلين للمنطقة الحسَّاسة

خلطات لتبييض المنطقة الحساسة

خلطة ماء الورد والفازلين للعناية في المنطقة الحساسّة وتفتيح لونها

تُساعد هذه الوصفة في ترطيب الجلد في المنطقة الحسَّاسة ومنع تهيجها، كما تمنحها اللمعان واللون النقي المتناسق، وتُزيل السواد واللون الداكن.

المُكوِّنات:

كمية من الفازلين.

ماء الورد الطبيعي.

طريقة تحضير الوصفة:

عرّضي المنطقة الحسَّاسة لحمام بخار أولًا لفتح مسام الجلد، ثم امزجي كمية من الفازلين مع ماء الورد الطبيعي وضعيها على هذه المنطقة مرة واحدة يوميًا، وسوف تلاحظين تفتيح للجلد ورائحة عطرة بإستمرار.

الماء الورد للعناية بالمنطقة الحسّاسة وترطيبها

تُساهم هذه الوصفة في إزالة الرائحة الكريهة من المنطقة الحسَّاسة، وترطيبها.

المُكوِّنات:

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من الحليب البودرة.

ملعقة من النشا.

ملعقة من العسل.

عصير ليمونة واحدة.

طريقة تحضير الوصفة:

تُخلط جميع المُكوِّنات السابقة حتى يُصبح لدينا مزيج مثل الكريم، ثم يوضع هذا الخليط على المنطقة الحسَّاسة لمدة ربع ساعة، ثم تُغسل بالماء الفاتر .

لضمان النتيجة يجب الإستمرار في إستخدام الخلطة ودهنها على المنطقة الحسَّاسة يوميًا لمدة أسوعين على الأقل.