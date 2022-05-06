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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ينتج نقص فيتامين “B12”. العديد من المضاعفات الصحية الخطيرة. إذا تُركت دون علاج. بما في ذلك مضاعفات الحمل. واضطرابات الجهاز العصبي، لذا فإن اكتشاف أعراض الحالة مبكراً أمر مهم للغاية.

ووفقاً لما ذكره موقع “هيلث لاين”. يمكن أن تحدث هذه المشكلات. عندما يتسبب نقص فيتامين “B12” في إنتاج الجسم لخلايا دم حمراء كبيرة بشكل غير طبيعي لا يمكنها العمل بشكل صحيح.

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تحذير خطير .. ظهور هذه العلامة في الأذن تدل على خطر كبير!

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ومن المعروف أن خلايا الدم الحمراء هي المسؤولة عن حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم باستخدام مادة تعرف باسم الهيموغلوبين.

ومع وجود عدد أقل من خلايا الدم الحمراء أو كميات منخفضة بشكل غير طبيعي من الهيموغلوبين، يمكن أن تتأثر مناطق مختلفة من الجسم سلباً، وواحدة من هذه المناطق هي الأذنين، فإن طنين الأذنين، يمكن أن يكون علامة على نقص فيتامين “B12”.

كما يبدو الطنين في الأذنين مثل أزيز أو هسهسة أو خفقان أو موسيقى أو غناء. ولكن من المهم ملاحظة أن الطنين ليس دائما علامة على نقص فيتامين “”B12.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية: “إنها ليست عادة علامة على أي حالات خطيرة وتتحسن بشكل عام بمرور الوقت”. ويمكن أيضاً ربط طنين الأذن بما يلي:

– شكل من أشكال فقدان السمع

– مرض مينيير (اضطراب في الأذن الداخلية التي يمكن أن تؤدي إلى نوبات الدوار وفقدان السمع)

– اضطرابات الغدة الدرقية أو التصلب المتعدد

– القلق أو الاكتئاب

– تناول بعض الأدوية

ما الذي يسبب نقص فيتامين “B12″؟

يمكن أن يحدث نقص فيتامين “B12” بسبب حالات مثل فقر الدم الخبيث، وهو حالة من أمراض المناعة الذاتية التي تؤثر على المعدة، وتعني حالة المناعة الذاتية أن جهاز المناعة، نظام الدفاع الطبيعي للجسم الذي يحمي من الأمراض والعدوى، يهاجم خلايا الجسم السليمة.

ويمكن أن يصاب بعض الأشخاص بنقص فيتامين “B12” نتيجة عدم الحصول على ما يكفي من هذا الفيتامين من نظامهم الغذائي.

وتوضح هيئة الخدمات الصحية البريطانية: “النظام الغذائي الذي يشمل اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان عادة ما يوفر ما يكفي من فيتامين “B12″، ولكن الأشخاص الذين لا يأكلون هذه الأطعمة بانتظام، مثل أولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا، أو الذين يتبعون نظاما غذائيا سيئا للغاية، يمكن أن يصابوا بنقص الفيتامين”.

علاج نقص فيتامين “B12”

يعتمد علاج الحالة على سببها، ولكن يتم علاجها عادة بحقن فيتامين “B12”.

وإذا كانت الحالة ناتجة عن نقص الفيتامين في نظامك الغذائي، فقد يتم وصف أقراص فيتامين “B12” لتتناولها يوميا بين الوجبات.

وإذا كنت نباتياً وتبحث عن بدائل للفيتامين، فهناك أطعمة تحتوي عليه، مثل مستخلص الخميرة وبعض حبوب الإفطار المدعمة ومنتجات الصويا.