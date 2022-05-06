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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تعرض الجلطات حياة الإنسان إلى الخطر وتحدث الجلطات نتيجة أسباب مختلفة. وهي عبارة عن مواد تتكون من الصفائح الدموية. التجمع في شكل أجواء من التجمع.

والجلطات الطبيعية. وقد تحدث بالشرايين أو الأوردة ولكن تتشكل هذه الجلطات بشكل خاطئ داخل الشريان. بسبب حدوث خطأ في الدم.

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4 أعشاب سحرية تحميك من الجلطات الدموية والسكات الدماغية

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مجموعة من الأعشاب الطبيعية التي تُذيب الجلطات.

1. عشبة مخلب القط.

توجد مركبات طبية في المركبات الطبية في طريق الدورة الدموية.

وقد تمنع عشبة الدماغ والنوبات الصحية والمعلقة من السكتة الدماغية.

وقد أشرقت إلى المركز الطبي لجامعة ميريلاند.

2. الكركم.

الكركم

استخدم الكركم منذ فترة طويلة للأغراض الطبية والطهي والوضع في الكركمين.

وقد نُشرت دراسة تشير إلى أن إعطاء جرعة يومية من الكركم قد تساعد في الحصول على حالة تخثر الدم ، أو إضافة الكركم إلى الكاري ، والحساء ، أو

الدراسة ، المكونة من مكونات التخثر ، تعد بمثابة وسيلة للتخثر.

3. الجينسنغ.

يعد الجينسنغ من الأعشاب الصينية الصينية ، فترة زمنية ، إعادة النظر في الزراعة ، حيث أدت الدراسات أن هذه العشبة بشكل كبير من الوقت الذي تستغرقه عملية الدم للتجلط ، حيث يمكن أن ينتج هذا التأثير من محتوى العشبة بالكومارين ، و نفس المادة التي تجعلها تحتوي على مضادات التخثر. القوية ، تناول الجينسنج كشاي ، أو حساء.

4. اليانسون.

يعتبر اليانسون من الأعشاب الطبية المماثلة لمجموعة البابونج والأقحوان، حيث يساعد اليانسون على تخفيف الصداع النصفي، وبعض اضطرابات الجهاز الهضمي، والحمى، كما يعد مميع للدم عن طريق تثبيط نشاط الصفائح الدموية ومنع تخثر الدم، ويتوفر اليانسون على شكل كبسولة أو سائل.