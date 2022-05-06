عروس أردنية تشترط على العريس أن يتزوجها هي وصديقتها بمهر واحد وليلة واحدة!!.. وعندما سألوها عن السبب كانت المفاجأة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عروس تزوجت بشقيق زوجها بعدما مات الأخير.. وفي ليلة الزفاف أخبرها العريس بسر جن جنونها وجعلها تنتحر ( تفاصيل صادمة ) جلد عريس سوداني في حفل زفافه ليثبت شدة تحمله وأنه قوي لكن النهاية كانت صادمة! ( شاهد الفيديو )

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