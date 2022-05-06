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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت الفنانة اليمنية بلقيس أحمد فتيحي أن تكلفة حفل زفافها الأسطوري التي بلغت 3 ملايين دولار ، مؤكدة أنها ما زالت تشاهد الحفل وتحب تفاصيله كاملة .

وقالت بلقيس في حوار على قناة " سي بي سي ' ضمن برنامج " مراحل " أن فستان الزفاف بلغ تكلفته ما يقارب الـ 300 ألف دولار ، مضيفة : " فستاني موجود في البيت الآن " ، وأخطط لإهدائه إلى فتاة أو عروس تكون في حاجة لفستان زفاف ولديها حالة خاصة .

وأوضح بلقيس أن أغنية " صابرة " عرضت عليها قبل طلاقها من زوجها ، فهي وزوجها السابق أعجبهم ی اللحن مؤكدة أن الأغنية سجلت بالفعل قبل الطلاق ولكن بعد وقوع الطلاق أضافت لها جملة في النهاية من واقع تجربتها .

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الفنانة بلقيس فتحي تكشف عن رقم خيالي لحفل زفافها وتعتبر طليقها وابنها خط احمر وتبدي استعداتها للزواج من هذا الشخص

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وقالت بلقيس إنها غير مستعدة للزواج في الفترة الحالية وتصاب بالتوتر بمجرد تفكيرها في هذه الخطوة ، لافتة إلى أنها تبحث عن مواصفات معينة في شريك حياتها مثل ان يكون داعما لها ومتقبلا عملها وشغفها بالموسيقي وأن يكون مستقل ماديا .

وأكدت بلقيس أن كانت تحب والد طفلها كثيراً وأن علاقتها به جيدة ، رافضة الحديث عن أسباب الطلاق وتفاصيلها لأنها أمور شخصية ولا يجب الحديث عنها معلقة : " البيوت أسرار " .

وقالت بلقيس إنها احترمت طليقها بعد أن رفض هو الآخر الحديث عن أسباب الطلاق ولم يتبادلا الهجوم والحديث على الملا ، مبينة أنه رفض مؤخرا التعليق على الأمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولكن في فترة الانفصال وقع بينهما توتر بسبب حالة الغضب التي سيطرت عليهما وهو حالة طبيعية في تلك الفترة .

وكشفت بلقيس فتحي إلى أنها كانت محاطة بمجموعة من الأشخاص غير المناسبين في تلك الفترة ، وتعرضت للاستغلال من البعض لكنها تنبهت للأمر ، وأخرجتهم من حياتها خلال الأشهر الأولى من طلاقها .

وشددت بلقيس على أنها تعتبر زوجها وابنها تركي خط أحمر ولا تسمح باختراق خصوصيتهم أو التطاول عليهم خاصة أنهما ليسوا تحت الأضواء