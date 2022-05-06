خبير سيارات يكشف حيلة لا ينتبه لها الزبائن يستخدمها عمال محطات الوقود للتلاعب بأسعار العداد (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - علق المتخصص في السيارات أحمد الحربي، على واقعة تلاعب عامل بسعر عداد البنزين في محطة وقود بحي الجامعة بجدة.

وقال الحربي، خلال مقابلة ببرنامج "120" على قناة الإخبارية : "العامل البسيط الذي يعمل في محطة بنزين ليس لديه القدرة على فهم الإلكترونيات والبرمجة التي توصله للتلاعب بسعر عداد البنزين بمفرده".

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وأوضح: "العامل جزء من عملية السرقة وليس كلها"، لافتا:"العامل جزء من عملية الخداع التي تتم في بعض محطات الوقود، وهناك آخرين مستفيدين من ورائه".

وأشار: "وزارة التجارة والجهات المختصة نظمت عمل محطات البنزين في الفترة الأخيرة بشكل جيد ولكن لا زالت هناك عمليات غش".

وأبان: "يجب على الشخص أن يوقف سيارته وينزل بجانب العامل من بداية التعبئة إلى نهايتها"، موضحا:"الخدمة الذاتية لا أعتقد أنها ستنجح بسبب وجود عوائق لها مثل الزحام المروري والسلامة".

وتابع: "هناك عمليات غش ومنها خلط بنزين 91 مع بنزين 95 على أنه 95 وأحيانا يضيفون الديزل والمواد الكيميائية التي تغير من لون البنزين".