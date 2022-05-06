نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر عاجل .. أنباء عن وفاة رئيس دولة عربية بعد سكتة دماغية مفاجئة والمفاجأة من يكون ؟؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يتسأل الكثير من الناس ، حول مرض رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد ، وعن سبب وفاة الشيخ خليفة بن زايد .

ولم تعلن السلطات في الإمارات عن وفاة الشيخ خليفة بن زايد او أي تطورات بشأن حالته الصحية ، وسط أنباء عن وفاته واستعداد السلطات للإعلان عن وفاته بعد التحضيرات للمرحلة المقبلة من بعده .

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

عاجل .. أنباء عن وفاة رئيس دولة عربية بعد سكتة دماغية مفاجئة والمفاجأة من يكون ؟؟

أسد يفترس طفلة سودانية بعدما أدخلت رأسها إلى عرينه خلال نزهة العيد في حديقة الحيوان (تفاصيل مأساوية)

بطلة مسلسل " الحب المستحيل " النجمة التركية الشهيرة رفيقة النجم " بوراك أوزجيفيت " تفاجئ الجميع وتعلن اعتزالها الفن

السعودية .. الإعلان عن وظائف شاغرة للرجال والنساء برواتب تصل لـ 11 ألف ريال.. إليكم (الشروط والتخصصات) و"رابط التقديم"

شاهد ماذا فعلت مشهورة السناب إلهام الشهري وزوجها الأمريكي "أبو متعب" داخل السيارة

من هي الفنانة المصرية الشهيرة التي تزوجت لمدة 3 ساعات فقط ؟ .. وما فعلته مع بليغ حمدي حينها صدم الجميع! (تعرف عليها)

مشروب بسيط يعالج مرض السكري نهائيا .. تناوله الآن وقل وداعًا للأنسولين

نوع قوي من التوابل يخفض نسبة السكر في الدم ومقاومة الأنسولين!

أول تعليق من والد ياسمين صبري على أخبار انفصالها

ضع خليط من الملح والسكر تحت لسانك قبل النوم.. وشاهد النتيجة المذهلة بنفسك!

صدمة.. الكشف عن سبب طلاق ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة.. والطرف الذي قرر الانفصال

قاهر الكوليسترول ويحميك من مخاطر الإصابة بأمراض القلب..دراسة تكشف فوائد عظيمة لهذا النوع المهمل من المكسرات

4 علامات في الفم تدل على نقص شديد في فيتامين B12 الهام لجسمك.. لا تتجاهلها وتعرف عليها الآن

لاستعراض قوته .. عريس سوداني يجلد المعازيم ليلة زفافه والنهاية صادمة! ( شاهد الفيديو )

أسرار أشهر فنانة مصرية يهودية اعتنقت الإسلام وخدعت الرئيس السادات ولازمت عبد الفتاح .. لن تصدق من تكون ؟

وبالرغم من تداول عدد كبير من الشخصيات الكبيرة في الكويت ، تمنيات الشفاء للشيخ خليفة بن زايد وتلميحاتهم بتدهور حاد في صحته دون توضيح حالته او وفاته ، لم تعلق السلطات في الإمارات حول صحة الشيخ خليفة بن زايد .

وأصيب الشيخ خليفة بن زايد بسكته دماغية في 2014 ، ولم يظهر لفترة طويلة في الإعلام او المناسبات الرسمية وكان أخر ظهور له بشكل يظهره عاجزاً عن الحركة وجسده قد أصبح هزيلاً وبحالة صحية متدهورة للغاية .

وأرسل الشيخ طحنون بن زايد إلى أخيه الشيخ خليفة بن زايد التبريكات والتهاني بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية، داعياً الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها وقيادتها وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

وأكد سموه - في كلمة له بهذه المناسبة - أن ذكرى توحيد القوات المسلحة في السادس من مايو من كل عام مناسبة عزيزة على كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، مشيراً إلى أن قرار توحيد القوات المسلحة ساهم في تعزيز مسيرة التنمية المباركة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادتها الرشيدة.

وتعد هذه الرسالة مؤشراً أن الشيخ خليفة بن زايد لا يزال حياً لكن حالته الصحية تدهورت ، في حين يتوقع البعض أن الإمارات تتجنب ذكر خبر وفاته بالتزامن مع الذكرى السادسة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة .

وستقوم دولة الإمارات بالكشف رسمياً عن وفاة الشيخ خليفة بن زايد بعد التوافق على ترتيب أمور الحكم من بعده.

وكان الشيخ خليفة بن زايد قد تولى رئاسة الدولة في 3 نوفمبر 2004 خلفًا لوالده الشيخ زايد بن سلطان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة.

الشيخ خليفة هو الابن البكر للشيخ زايد بن سلطان من زوجته الشيخة حصة بنت محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان.

في عام 1964؛ تزوج الشيخ خليفة من شمسة بنت سهيل بن حمد المزروعي وأنجبا ثمانية أولاد اثنان من الذكور وست من الإناث وهم:

اخبار التغيير برس

سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان مستشار رئيس الدولة متزوج من الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان.

محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي في إمارة أبو ظبي متزوج من الشيخة اليازية بنت سلطان بن زايد آل نهيان.

شيخة بنت خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، زوجة حمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس جهاز أمن وحماية المنشآت.

موزة بنت خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان زوجة الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان.

عوشة بنت خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان زوجة سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان - مستشار رئيس الدولة - رئيس اتحاد سباقات الهجن.

سلامة بنت خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان زوجة الشيخ الدكتور منصور بن طحنون بن محمد آل نهيان.

شما بنت خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان زوجة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان.

لطيفة بنت خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان زوجة الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان.

هواياته

يملك الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أكبر يخت في العالم من صنع الشركة الألمانية لورسن وإسمه عزام.

يمارس عدداً من الهوايات، فهو محب لصيد السمك، وبارع في هواية الصيد بالصقور، التي اكتسبها من والده .أسهم شخصياً في رعاية برامج ومشروعات للمحافظة على البيئة الطبيعية في مناطق الصيد، وعلى رأسها تحرير الصقور بإعادتها إلى بيئتها الطبيعة مع نهاية كل موسم صيد، وبرامج إكثار طيور الحبارى (التي تعد الطريدة المفضلة للصقور) وإطلاقها في البرية، ورعاية أبحاث حركة وهجرات الطيور باستخدام التقنيات الفضائية. وقد لقيت مساهماته في هذا المجال تقديراً عالمياً في أكثر من مناسبة ومحفل.

عانى من مشاكل صحية وأصيب بجلطة في بداية عام 2014 ولم يظهر بعدها في العلن إلا بشكل نادر. قام كل من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي بتسيير أمور الدولة وحضور المناسبات العامة والاستقبالات الرسمية.