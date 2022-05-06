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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت هيئة السوق المالية في السعودية عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية للتوظيف، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء وذلك وفق المسميات الوظيفية، والمزايا، والشروط، وطريقة التقديم المذكورة أدناه.

تخصصات تدريب على رأس العمل في هيئة السوق المالية:

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

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السعودية .. الإعلان عن وظائف شاغرة للرجال والنساء برواتب تصل لـ 11 ألف ريال.. إليكم (الشروط والتخصصات) و"رابط التقديم"

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مسار المالية

مسار القانون

مسار الإدارة

مسار تقنية المعلومات

مسار المحاسبة

الشروط:

- سعودي الجنسية.

- شهادة لبكالوريوس أو الماجستير أو الدبلوم العالي في التخصصات المطلوبة.

- أن يكون المؤهل صادر أو معتمد من وزارة التعليم ويجوز تقديم خطاب رسمي مختوم من الجامعة يوضح تاريخ التخرج والحصول على الشهادة.

- المعدل الدراسي العام لا يقل عن جيد جدًا.

- تقديم نتيجة اختبار مستوى اللغة الإنجليزية بشرط ألا تقل الدرجات عن المستويات المحددة في الشروط.

- تقديم نتيجة اختبار القدرات العامة أو اختبار القدرات للجامعيين المعتمدة من المركز الوطني للقياس.

- لا يزيد العمر عن 27 عامًا للحاصلين على درجة البكالوريوس بشرط عدم مضي أكثر من سنتين من تاريخ التخرج.

- لا يزيد العمر عن 30 عامًا للحاصلين على درجة الماجستير أو الدبلوم العالي بشرط عدم مضي أكثر من سنة من تاريخ التخرج.

- التفرغ التام.

- اجتياز المقابلات الشخصية.

- التخصصات المرغوبة:

تسويق – شريعة – أنظمة – صحافة – محاسبة – مالية – قانون – اقتصاد – إعلام – رياضيات – الهندسة – إدارة أعمال – موارد بشرية – علوم حاسب – نظم معلومات – علوم اكتوارية – تقنية معلومات – هندسة حاسب – هندسة شبكات – أمن معلومات – هندسة برمجيات – إدارة مخاطر – العلاقات العامة – إدارة مشاريع – هندسة نظم – هندسة صناعية

المميزات

تدريب على رأس العمل ( O.J.T).

تدوير وظيفي.

توجيه وإرشاد شخصي.

برامج وحلقات تدريب داخلي.

حلقات تعريف ونقاش.

مشاركة في الاجتماعات.

تقديم عروض

مكافأة شهرية بحسب الدرجة العلمية: 8,500 ريال للبكالوريوس.- 11,000 ريال للماجستير والدبلوم العالي.

إجازة سنوية مدفوعة الأجر / 21 يوما.

التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

تأمين طبي للمتدرب يشمل الزوجة والأبناء.

حضور دورات تدريب داخل الهيئة.

التطوير الشخصي والمهني.

التعويض عن رسوم شهادات مهنية محددة.

اكتساب خبرات مميزة في مجال السوق المالية

للتقديم علي التدريب