من هي الفنانة المصرية الشهيرة التي تزوجت لمدة 3 ساعات فقط ؟ .. وما فعلته مع بليغ حمدي حينها صدم الجميع! (تعرف عليها)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عشقت الفن منذ نعومة أظافرها، وساعدت نشأتها في بيت يغمره الموسيقى والرقص على نمو موهبتها الفنية، إنها الفنانة نهلة سلامة.

مولد ونشأة نهلة سلامة

ولدت الفنانة نهلة سلامة في القاهرة في 31 مايو 1968، ووالدها الموسيقار فاروق سلامة، وأمها الراقصة نوال الصغير، وعمها الموسيقي جمال سلامة.

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كما أنها عاشت مع أمها منذ كان عمرها عام، وذلك بعد انفصال والديها في هذه الفترة من عمرها، بالإضافة إلى أن والدها ظل يتابع دراستها منذ بدايتها وحتى تخرجها في الجامعة.

السينما والمسرح ومشاهد الإغراء

المسرح كان أول خطوات الفنانة نهلة سلامة للدخول لعالم الفن، حيث إنها ظهرت في ثمانينيات القرن الماضي على خشبة المسرح في العديد من المسرحيات التي جاء من بينها: "عالم كورة، وبولوتيكا، وللسيدات فقط".

واستطاعت الفنانة الانتقال من المسرح إلى السينما، وذلك من خلال ترشيحها لأداء أدوار الإثارة، حيث إنها شاركت في أدوار الإغراء والإثارة في أكثر من فيلم جاء من بينهم: "الصرخة، ومستر كاراتيه، وأمريكا شيكا بيكا، والبحر بيضحك ليه، الشرابية، ولعنة المال، ورجل في عيون امرأة، وكيد العوالم، وجحيم امرأة، وصراع الزوجات، ووكر الذئاب، والشجعان، والغرقانة، والثعالب".

غادة عبد الرازق أعادت نهلة سلامة للشاشة

بعد انقطاع عن الشاشة لمدة طويلة عادت الفنانة نهلة سلامة في مسلسل حكاية حياة التي اشتركت فيه مع الفنانة غادة عبد الرازق، ومنه لمسلسل الزيبق مع كريم عبد العزيز، ومسلسل أرض جو مع غادة عبد الرازق مرة أخرى، وأرض النعام، ولفتت الأنظار بعد عودتها إذ بدت زائدة الوزن، قبل أن تعود لرشاقتها مرة أخرى.

زواج نهلة سلامة

تزوجت نهلة سلامة 4 مرات، وانفصلت عن أحد أزواجها بعد 48 ساعة فقط، حيث كانت الزيجة الأولى من الدكتور أحمد علي، والثانية من رجل الأعمال مصطفى النجار، والذي انفصلت عنه بعد 3 ساعات فقط، والرابعة من شخص غير معروف وانفصلا بدون إبداء سبب الانفصال.