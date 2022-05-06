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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف مصدر مقرب من ياسمين صبري عن سبب انفصال الفنانة المصرية عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وقال المصدر بحسب موقع "فوشيا "أن سبب الطلاق يرجع إلى رغبة ياسمية في العودة إلى التمثيل بعد غيابها عن المشاركة في أعمال فنية لعامين على التوالي وهو ما يتعارض مع رغبة أبو هشيمة .

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صدمة.. الكشف عن سبب طلاق ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة.. والطرف الذي قرر الانفصال

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وأوضح المصدر أن ياسمين صبري فضلت العودة إلى التمثيل لكى لا تطول فترة غيابها عن الساحة الفنية والجمهور أكثر من ذلك ثم تفكر في مسألة الإنجاب .إلا أن أحمد أبو هشيمة عارض ذلك وكان يرغب في تهدئة الوضع وطلب أن يعيشا حياتهما معا ثم يفكرا في ترتيب الحياة بينهما لاحقا وهو ما رفضته ياسمين صبري.

وأشار المصدر إلى أن ياسمين صبري وجدت أنها لم تحقق شي لنفسها من وراء تلك العلاقة سواء على مستوى العمل أو على المستوى الشخصي والحياة الزوجية من خلال الإنجاب مما دفعها إلى طلب الانفصال والطلاق وتنازل أبو هشيمة لرغبتها .